Niemcy potrzebują fachowców

Federalny minister pracy Hubertus Heil z SPD, chce ściągnąć do Niemiec fachowców z wybranych branż i ułatwić im znalezienie zajęcia. W wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" opowiedział się za udzielaniem im wiz wjazdowych na z góry określony czas. Największe zapotrzebowanie panuje w tej chwili na personel opiekuńczo-pielęgnacyjny dla opieki domowej. Planowane ułatwienia mają przyczynić się do znalezienia chętnym pracy w tym zakresie, podkreślił Heil. Wykluczył jednak ich dostęp do świadczeń socjalnych.

Chętni poszukiwani

Minister pracy Hubertus Heil

"Mogę sobie wyobrazić, że opiekunowie z zagranicy mogliby przyjeżdżać do Niemiec na pół roku w celu znalezienia w tym czasie pracy dla siebie. Jeśli im się to nie uda, wtedy będą musieli powrócić do swych krajów", wyjaśnił niemiecki minister pracy i spraw społecznych. Dodał, że ze strony niemieckich władz wszystkim chętnym do podjęcia pracy zamierza się stworzyć korzystne warunki w załatwianiu niezbędnych formalności urzędowych, które powinny być jak najprostsze i pozbawione przeszkód biurokratycznych.

Partia SPD naciska na chadeckich partnerów w rządzie koalicyjnym, aby do końca bieżącego roku uchwalić ustawę, która ureguluje na nowo sprawę dopływu zagranicznych fachowców potrzebnych obecnie najbardziej niemieckiej gospodarce. Ma ona stworzyć szansę na znalezienie pracy także dla osób bez wyższego wykształcenia. W ten sposób zamierza się ograniczyć też nielegalną imigrację do Niemiec.

"Najważniejszy projekt"

Podczas letniej konferencji prasowej w piątek 20 lipca kanclerz Angela Merkel nazwała tę ustawę "najważniejszym projektem" jej nowego rządu koalicyjnego. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zapowiedział przedstawienie na jesieni dokumentu, który określi najważniejsze punkty planowanej ustawy.

Pomysł zezwolenia na czasowy pobyt w Niemczech obcokrajowców bez wyższego wykształcenia poszukujących pracy, popierają także przedstawiciele niemieckiej gospodarki. Jak informuje tygodnik "Der Spiegel", ich stanowisko w sprawie wspomnianej wyżej ustawy zawiera siedmiopunktowy plan, opracowany przez Federalne Zrzeszenie Niemieckich Organizacji Pracodawców (BDA).

