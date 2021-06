Niemcy: ponowne mierzenie kraju

Na początku tego tygodnia oddano strzał startowy: w ciągu następnych pięciu tygodni Niemcy zostaną wymierzone na nowo. Do 15 lipca 35 grup mierniczych z landowych urzędów kartograficznych oraz Federalnego Urzędu Kartograficznego i Geodezyjnego (BKG) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem będzie wędrować po całym kraju. Ich członkowie, wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt, przez okrągłą dobę przez siedem dni w tygodniu sprawdzą 250 niemieckich geodezyjnych punktów pomiarowych.

Jak będą przebiegać pomiary?

Niewidoczne punkty pomiarowe zostały ułożone płytko pod powierzchnią w 2008 roku i dokładnie wymierzone. Była to pierwsza akcja tego typu w Niemczech. Ekipy miernicze odsłonią je na krótko w przyszłych tygodniach i wyposażą je na 24 godziny w specjalne anteny. Następnie sprawdzą ich wysokość i dokładne położenie.

Aby wynik pomiaru był jak najbardziej precyzyjny, eksperci wykorzystają równocześnie kilka systemów satelitarnych. Będzie wśród nich dobrze znany każdemu kierowcy amerykański system nawigacji satelitarnej GPS i mniej znany rosyjski system GLONASS. W odróżnieniu od pierwszych pomiarów przeprowadzonych 13 lat temu tym razem włączono do nich także europejski system nawigacyjny Galileo, który w 2008 roku był jeszcze w budowie. Anteny będą co sekundę odbierać sygnały wysyłane przez te systemy i rejestrować ewentualne zmiany, które zaszły w ciągu minionych 13 lat.

Zebrane w ten sposób dane zostaną uzupełnione przez sygnały wysyłane przez satelity niemieckiej aktywnej sieci geodezyjnej SAPOS, obsługiwanej przez niemieckie kraje związkowe.

Urządzenie pomiarowe niemieckiej aktywnej sieci geodezyjnej SAPOS

Co się stanie z tymi danymi?

Na tym jednak praca się nie kończy. Gdy ekipy pomiarowe uporają się z pierwszą częścią ich zadań, punkty pomiarowe zostaną ponownie umieszczone pod ziemią. Zebrane przez nie dane zostaną skierowane do wielodniowej analizy przeprowadzonej przy użyciu wysokowydajnych komputerów w Federalnym Urzędzie Kartograficznym i Geodezyjnym we Frankfurcie i w jego landowym odpowiedniku w Dolnej Saksonii. Liczba i jakość tych danych pozwala ekspertom stwierdzić zmiany położenia wielkości ziarnka gorczycy.

Punktem odniesienia dla wszystkich współrzędnych długości, szerokości i wysokości geograficznej jest zawsze środek Ziemi. Pod względem wielkości Niemcy, liczące 357.386 kilometrów kwadratowych, znajdują się na 62. miejscu wśród 194 państw świata. Dla porównania: największym powierzchniowo państwem świata jest Rosja, licząca ponad 17,1 mln kilometrów kwadratowych. Na drugim miejscu znajduje się Kanada (9,9 mln kilometrów kwadratowych), a na trzecim USA (9,8 mln kilometrów kwadratowych).

Pomiary będą potrzebne do wybrania bezpiecznego składowiska na odpady radioaktywne

Czy te pomiary są potrzebne?

Nowe pomiary nie wniosą wiele nowego do oficjalnych statystyk. Uzyskane w ich wyniku dane posłużą za to jako podstawa do wielu innych zadań. Przykładowo, eksperci już od kilku lat przypuszczają, że Niemcy opadają na wybrzeżu i podnoszą w rejonie górskim. Nowe pomiary mogłyby to potwierdzić, a uzyskane dane posłużyłyby do lepszej ochrony wybrzeża przed morskimi falami.

Podobnie stałoby się w odniesieniu do wód śródlądowych. Nowe dane byłyby ogromną pomocą w ochronie przed powodziami, na czym skorzystałaby także budowa dróg, linii kolejowych i górnictwo. Będą one potrzebne również do wybrania bezpiecznego składowiska na niemieckie odpady radioaktywne. W tym przypadku w grę wchodzą bowiem tylko takie miejsca, w których przesuwanie się warstw ziemi jest minimalne.

Szczególne zainteresowanie budzi wykorzystanie wyników nowych pomiarów kraju do przyszłego systemu samochodów autonomicznych, zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Im dokładniejsze będą uzyskane dane, tym system ten będzie działał lepiej i bezpieczniej.

Zainteresowanie budzi wykorzystanie wyników do systemu samochodów autonomicznych

Czym różnią się nowe pomiary od dawnych?

Pierwsze, dokładne pomiary Niemiec przeprowadzono już w XIX wieku. Ale to, co wtedy trwało przez dziesięciolecia, dziś dzięki satelitom da się przeprowadzić o wiele szybciej i ze znacznie większą dokładnością.

Druga różnica polega na tym, że dawniej takie pomiary przeprowadzano odrębnie na terenie danego kraju. Przeniesienie ich na terytorium sąsiedniego państwa było trudne i wymagało dużego nakładu pracy matematyków. Dziś natomiast, także dzięki systemom nawigacji satelitarnej, można wykorzystać system współrzędnych, którego początek bierze się ze środka Ziemi. W ten sposób wszystkie kraje można pomierzyć w jednolity sposób i łatwo powiązać je ze sobą z korzyścią dla kartografów i zwykłych śmiertelników, korzystających chociażby z systemów nawigacyjnych w swoich samochodach.

