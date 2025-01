Niemcy: Ponad milion osób jest za zakazem fajerwerków

Berliński Związek Zawodowy Policji chce doprowadzić do ogólnego zakazu używania petard w Sylwestra.

Związek Zawodowy Policji (GdP) w Berlinie, po wybuchach fajerwerków i ekscesach w noc sylwestrową, podejmuje konkretne działania. W poniedziałek (6.01.2025) przekazał w Berlinie, petycję z 1,4 mln podpisów przedstawicielowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec. Inicjatywa pod hasłem „#BöllerCiao” jest wspierana przez około 35 organizacji, w tym Deutsche Umwelthilfe, Niemieckie Zrzeszenie Lekarzy oraz liczne organizacje ochrony zwierząt i środowiska.

– Uruchomiliśmy tę petycję jako berlińska GdP, aby chronić naszych kolegów przed przemocą spowodowaną przez pirotechnikę – powiedział szef regionalny związku Stephan Weh.

–To, czego doświadczyliśmy w ostatnią noc sylwestrową, przekracza wszelkie granice. Ta masowa przemoc wobec naszych koleżanek i kolegów musi się skończyć” – czytamy w petycji. Domagamy się zakazu używania fajerwerków w sferze prywatnej. Jest to ważny, pierwszy krok w kierunku większego bezpieczeństwa służb w noc sylwestrową. Wybrani przedstawiciele mają demokratyczny mandat i jeśli nie podejmą działań teraz, dojdzie jeszcze do pogorszenia sytuacji w nadchodzących latach. Petycja wzywa do wprowadzenia zakazu używania fajerwerków dla celów prywatnych.

W petycji argumentowano dalej, że prywatne sylwestrowe fajerwerki to „niewłaściwy sposób na rozpoczęcie nowego roku w dzisiejszych czasach”. Ogromne ilości petard i rakiet są nie tylko niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia, ale także zanieczyszczają środowisko.

Do niedzielnego popołudnia petycję podpisało około 1,4 miliona osób. Jak wyjaśnił rzecznik GdP, zbiórkę podpisów rozpoczęto już po ekscesach związanych z fajerwerkami dwa lata temu. Na przełomie roku 2024/2025 liczba podpisów znacznie wzrosła.

Kanclerz przeciwny

Tymczasem kanclerz federalny Olaf Scholz i minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser są przeciwni zakazowi używania petard. – Jestem za wprowadzeniem odpowiednich regulacji dotyczących produkowanych fajerwerków. Ale ich zakaz wydałby się dziwny – stwierdził Olaf Scholz.

– Celem powinno być umożliwienie pokojowego świętowania i używania fajerwerków, przy jednoczesnym zapobieganiu bardzo niebezpiecznym ekscesom sylwestrowym – dodała szefowa MSW.

W noc sylwestrową w Berlinie z powodu tzw. bomb kulkowych poważnie rannych zostało kilka osób, w tym dzieci. Fajerwerki uszkodziły także fasady domów i powybijały okna. W wyniku odpalania fajerwerków w całych Niemczech życie straciło pięć osób.

(DPA/jar)

