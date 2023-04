Niemcy. Pomysły na walkę z biurokracją

Rząd niemiecki spytał za pomocą ankiety internetowej, jakie procedury biurokratyczne przedsiębiorcy, pracownicy, freelancerzy i stowarzyszenia uznają za najbardziej uciążliwe. Na podstawie ich odpowiedzi, parlamentarny sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Benjamin Strasser (FDP) odpowiedzialny za proces ograniczania biurokracji, z pomocą niemieckiego Urzędu Statystycznego stworzył listę 442 propozycji, jak ułatwić życie obywatelom.

Bardzo konkretne żądania

Życzenia obywateli, co do redukcji biurokracji są sortowane według kryteriów takich jak stopień obciążenie wymogiem, zakres jego stosowania i możliwość przyspieszenia procedury. Dodatkowo zanalizowano, w jakim stopniu wymogi prawne lub procedury, do której odnosi się propozycja poprawy, są zrozumiałe dla petentów.

Jedną z propozycji, która znalazła się na liście opublikowanej w piątek w Berlinie jest na przykład przyznanie firmom telekomunikacyjnym, które obsługują sieci komórkowe, prawa do wglądu w księgę ewidencji gruntów. Dzięki temu firmy mogłyby szybciej dotrzeć do prywatnych właścicieli gruntów i budynków nadających się na lokalizację masztów telefonii komórkowej, a w rezultacie tego, rozbudowa sieci mogłaby być dużo szybsza.

Petenci zgłaszają bardzo konkretne żądania. Stowarzyszenie Niemieckich Operatorów Autokarów chciałoby ułatwienia procedur przetargowych tak, aby każdy prywatny przewoźnik mógł w przyszłości brać udział w przetargach. Do tej pory procedury te są tak skomplikowane, że firmy z sektora nie mogą sobie poradzić bez pomocy kancelarii prawnej lub specjalistycznego konsultanta.

Z kolei, jak twierdzi Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych (DGB), gdyby procedury ubiegania się o środki rehabilitacyjne były mniej skomplikowane, w wielu przypadkach można by uniknąć ograniczenia zdolności do zarobkowania lub wcześniejszej emerytury.

Ocena otrzymanych propozycji ujawnia więcej problemów. Na przykład Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI), jak również Niemiecki Związek Rolników i Związek Przedsiębiorstw Komunalnych, uważają, że władze publiczne powinny być zobowiązane do sprawdzenia, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone. „Często analiza dokumentów aplikacyjnych przeciąga się w nieskończoność", jak skarży się stowarzyszenie rolników. Proponuje ono trzymiesięczny okres na żądanie uzupełnienia dokumentów. Po upływie tego okresu wniosek powinien zostać uznany za kompletny.

Inicjatywa ogólnoeuropejska

Z 442 propozycji zmian Federalny Urząd Statystyczny zakwalifikował 157 do tzw. kategorii 1. Oznacza to, że zostały uznane za „potencjalnie nadające się do natychmiastowego podjęcia działań legislacyjnych przez ministerstwa lub w kolejnej ustawie odciążającej biurokrację". Lista pokazuje, że przed każdym ministerstwem jest dużo do zrobienia.

Minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP), odpowiadający za koordynację redukcji biurokracji dla całego rządu, rząd, skomentował: „Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu polityków jest entuzjastami ograniczania biurokracji, gdy plany są jeszcze dość abstrakcyjne. Gdy stają się konkretne, entuzjazm gaśnie”.

– W przypadku, gdy prawo UE ustanawia wymogi, które nie mogą być zmienione na poziomie krajowym, nie należy siedzieć z założonymi rękami i nic nie robić, ale zwrócić się do Komisji Europejskiej z tą kwestią – twierdzi Marco Buschmann.

Minister życzyłby sobie, „żeby rząd niemiecki osiągnął porozumienie z innymi państwami członkowskimi i europejskimi decydentami takimi, jak Komisja Europejska i Parlament Europejski, w celu podjęcia ogólnoeuropejskiej inicjatywy na rzecz ograniczenia biurokracji".

