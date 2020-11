Niemcy: pomoc finansowa dla branży artystycznej

W ramach nowego, 9-miliardowego pakietu pomocy w koronakryzysie niemiecki rząd zaplanował również wsparcie dla osób samozatrudnionych z branży artystycznej.

– Udało nam się stworzyć oddzielny model pomocy dla osób samozatrudnionych, które prowadzą działalność na własny rachunek, ponieważ największa grupa docelowa prawdopodobnie będzie pochodzić z branż kreatywnych – powiedziała minister stanu ds. kultury Monika Gruetters. Wszyscy ministrowie kultury krajów związkowych walczyli o taką pomoc dla sektora artystycznego już od wiosny.

Bez biurokracji

Według minister Gruetters osoby samozatrudnione w branży artystycznej mają szansę na dofinansowanie do maksymalnej wysokości 5000 euro. – To także wyraz uznania dla ich stylu życia i pracy – powiedziała polityk CDU. – Będzie można ubiegać się o pomoc bezpośrednio, bez biurokracji i przeszkód – zapewniała.

W ramach pierwszego pakietu pomocowego na początku pandemii artyści i inni kreatywni, pracujący na własny rachunek, mieli możliwość uzyskania wsparcia na koszty operacyjne swojej działalności, które zazwyczaj są znikome np. w przypadku autorów czy wykonawców. Jedyną możliwością pozyskania przez nich środków do życia było zawnioskowanie zapomogi socjalnej Hartz IV, na co zdecydowało się jednak stosunkowo niewiele osób.

Wykorzystano ułamek środków

Restrykcje epidemiczne obowiązujące w Niemczech od 2 listopada przewidują zamkniecie m.in. teatrów i kin, co pogarsza jeszcze bardziej sytuacje całej branży związanej z kulturą.

Obecnie jednak także osoby pośrednio dotknięte kryzysem będą miały możliwość uzyskania pomocy pomostowej. – Odnosi się to także do sektora kultury. W branży artystycznej i twórczej jest wiele osób, które są widoczne na scenie kulturalnej, ale często na zapleczu pracuje jeszcze więcej osób, które przede wszystkim umożliwiają innym działalność artystyczną – powiedziała Gruetters. Zostaną one uwzględnione w pakiecie pomocy, jeżeli 80 proc. ich dochodów pochodziło z takiego właśnie źródła.

Jak zaznacza minister Gruetters, w sektorze artystycznym pracuje ponad 1,5 mln osób, które wnoszą więcej niż 100 mld euro do produktu krajowego brutto.

Pakiet pomocowy uruchomiony przez rząd wiosną opiewał na 25 mld euro. Jak dotąd wykorzystano z niego środki w wysokości 1,2 mld euro.

(DPA/ma)