Niemcy poluzują obostrzenia dla zaszczepionych i ozdrowieńców

Zgodnie z planami rządu Angeli Merkel osoby w pełni zaszczepione i wyleczone z COVID-19 mają być prawnie zrównane z osobami, które mają negatywny wynik testu na koronawirusa. Mogłyby one wchodzić do sklepów, ogrodów zoologicznych lub do fryzjera bez konieczności przeprowadzania wcześniej testu na obecność koronawirusa. Większość krajów związkowych już teraz na to pozwala, bazując na własnych rozporządzeniach.

Istotą rozporządzenia federalnego jest to, że osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie będą już musiały stosować się do ograniczeń dotyczących wychodzenia i kontaktu. Rząd uzasadnia to twierdząc, że według Instytutu Roberta Kocha (RKI) aktywności te wiążą się z minimalnym ryzykiem infekcji, dlatego nie powinno się już dłużej ograniczać praw podstawowych.

Sport już nie tylko w pojedynkę

W projekcie opracowanym przez resorty zdrowia, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości przewidziano też plan złagodzenia przepisów dotyczących sportu. Zaszczepieni i rekonwalescenci nie będą już musieli przestrzegać obecnej zasady mówiącej, że „bezkontaktowe sporty indywidualne mogą być uprawiane tylko w pojedynkę, w parach lub z członkami własnego gospodarstwa domowego".

Rząd chce zmienić też wymogi dotyczące kwarantanny dla zaszczepionych i rekonwalescentów. Po powrocie z podróży zagranicznej osoby te musiałyby przejść kwarantannę tylko wtedy, gdyby przybyły z kraju zaliczanego do obszarów mutacji koronawirusa - na przykład z Brazylii lub RPA.

Zastrzeżenia polityków

Rząd w Berlinie chce, by nowe rozporządzenie obowiązywało już od soboty, 8 maja. Musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Bundestag i Bundesrat. Politycy kilku partii nadal jednak zgłaszają zastrzeżenia – w tym także politycy rządzącej koalicji CDU/CSU i SPD.

CSU chce poprzeć w Bundestagu rozporządzenie tylko wtedy, gdy umożliwi ono także wizyty w restauracjach i teatrach. Jak podała agencja Reutera, lider grupy CSU w Bundestagu Alexander Dobrindt powiedział, że w powiatach, w których liczba zachorowań nie przekracza 100, należy ponownie umożliwić otwieranie obiektów kulturalnych, gastronomicznych i hoteli.

Ekspert SPD ds. zdrowia Karl Lauterbach ostrzega z kolei przed zbyt szybkim otwieraniem restauracji i hoteli. Przywrócenie podstawowych praw osobom zaszczepionym jest słuszne jego zdaniem, ale nie jest możliwe otwieranie sklepów i restauracji tylko dla osób zaszczepionych, gdyż nie da się tego kontrolować.

(DPA/sier)

