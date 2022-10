Niemcy. Polityczny motyw sabotażu na kolei

Sobotni sabotaż na kolei w Niemczech, który na kilka godzin unieruchomił pociągi na północy kraju, był aktem o podłożu politycznym – uważa policja w Bochum w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie toczy się śledztwo w tej sprawie. Dochodzenie powierzono policyjnej służbie ochrony państwa (Staatschutz), która ściga przestępstwa motywowane politycznie. – Stworzyliśmy większą grupę dochodzeniową, która pełną parą pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności czynu” – powiedział agencji DPA rzecznik policji w Bochum.

W sobotę (08.10.2022) nad ranem infrastruktura kablowa na terenie dworca w Herne w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Berlinie została poważnie uszkodzona, co spowodowało wstrzymanie ruchu kolejowego w północnych Niemczech na blisko trzy godziny. Już wówczas minister transportu Volker Wissing oraz niemiecka kolej Deutsche Bahn mówili o sabotażu. Zarówno władze jak i koncern odmawiają jednak spekulacji na temat sprawcy sabotażu.

Niemiecki minister transportu Volker Wissing

Według nieoficjalnych informacji, podawanych przez DPA, w Herne i w Berlinie doszło do celowego uszkodzenia kabli światłowodowych. W efekcie przestał działać system łączności. Eksperci twierdzą, że sprawca tego rodzaju uszkodzenia musiał mieć wewnętrzną wiedzę o działaniu kolei. To, że do tej pory nikt nie przyznał się do dokonania sabotażu, sugeruje, iż sprawca nie wywodzi się ze środowisk skrajnej lewicy, której w przeszłości przypisywano ataki wymierne w infrastrukturę kolejową.

Spekulacje o rosyjskim tropie

W niedzielę dziennik „Bild” poinformował, że Federalny Urząd Śledczy (BKA) w wewnętrznych analizach nie wyklucza aktu sabotażu państwowego. BKA odmówiło jednak komentarza na temat tych doniesień. Zdaniem eksperta ds. bezpieczeństwa Petera Neumanna możliwe jest, że stoi za tym Rosja. – Rosja ma interes w tym, by wywołać panikę w Europie i zasygnalizować, że może ostro sparaliżować tu życie – powiedział ekspert telewizji RTL. Zastrzegł, że nie ma na to jednoznacznych dowodów. – w tej chwili to jeszcze teoria – dodał.

Koncern Deutsch Bahn podkreśla zaś że plany awaryjne na kolei „zadziałały optymalnie”. – Nasze załogi przywróciły łączność radiową już w trzy godziny po awarii – powiedział w poniedziałek w Berlinie członek zarządu firmy Michael Peterson.

Tymczasem w rządzącej partii SPD trwają rozważania na temat przyznania policji federalnej większych kompetencji, by lepiej zapobiegać aktom sabotażu. „Zagrożenie jest duże. Po raz kolejny unaoczniły to akty sabotażu wymierzone w naszą infrastrukturę – powiedział gazecie „Rheinische Post” polityk SPD Dirk Wiese, postulując nowe podejście do reformy policji.

DPA/ widz

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>