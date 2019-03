Niemcy: Pogoda pokrzyżowała karnawałowe plany, ale ich nie zniweczyła

Wozy karnawałowe. Satyra wychodzi na ulicę

Poszatkowana pani Kanclerz

Autorzy tego motywu do wozu karnawałowego zainspirowali się historią obrazu tajemniczego artysty Banksy, który to obraz automatycznie poszatkował się na aukcji. Angela Merkel natomiast dobrowolnie pożegnała się z funkcją szefowej CDU. Interpretowano to jako początek autodemontażu.