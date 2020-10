Niemcy: Podwyżki w sektorze publicznym. Nawet do 4,5 procent

Jest porozumienie w sporze o wynagrodzenia w niemieckim sektorze publicznym. Jak podały strony negocjujące, przewiduje się chociażby podwyżki o 4,5 procent w grupie osób z najniższym wynagrodzeniem, a także wzrost płac o 3,2 procent wśród pracowników z najwyższym wynagrodzeniem. Porozumienie dotyczy czasu do końca 2022 roku.

Co zmieni się konkretnie?

Najpierw o 1,4 procent wzrosnąć mają wynagrodzenia do 1 kwietnia 2021 roku, co najmniej jednak o 50 euro. 1 kwietnia 2022 roku zaplanowana jest kolejna podwyżka o 1,8 procent. Osoby jeszcze się kształcące otrzymają o 25 euro więcej.

Po trudnych negocjacjach jest porozumienie. Będą podwyżki w sektorze publicznym

Na granicy finansowych możliwości

„Po wielu niełatwych dniach mogę powiedzieć: praca się opłacała”, powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer. To porozumienie, jego zdaniem, pozwala wszystkim zainteresowanym na bezpieczne planowanie. Seehofer zaznaczył jednak również, że dla publicznych pracodawców oznacza to dojście do „granic tego, co mogą finansowo znieść”.

Związek zawodowy ver.di i Związek Niemieckich Urzędników (dbb) domagali się początkowo wzrostu płac o 4,8 procent do końca 2021 roku i co najmniej 150 euro miesięcznie więcej. Pierwotna propozycja pracodawców przewidywała w trzech rocznych etapach do marca 2023 roku łącznie wzrost płac o 3,5 procent.

Personel pielęgniarski skorzysta najbardziej

Osobne decyzje zapadły w sprawie personelu pielęgniarskiego. Od marca 2021 roku ma zostać wypłacany specjalny dodatek w wysokości 70 euro, który w kolejnym roku ma wzrosnąć do 120 euro. W obszarze intensywnej terapii dodatek zostanie więcej niż podwojony do 100 euro miesięcznie. Strony dodały również, że dodatek za pracę na zmiany wzrośnie z 105 euro do 155 euro miesięcznie.

W placówkach opiekuńczych, jak chociażby domach starości, dodatek pielęgniarski wzrośnie o 25 euro i tym samym zostanie zrównany z tym w gminnych szpitalach. Lekarze pracujący w urzędach zdrowia otrzymają od marca 2021 roku dodatek w wysokości 300 euro miesięcznie.

Przedmiotem negocjacji taryfowych był dochód więcej niż dwóch milionów zatrudnionych. Dzięki osiągniętemu porozumieniu nie dojdzie do strajków w szpitalach, urzędach miast czy przedszkolach.

(TAGESSCHAU)/ gwo