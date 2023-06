Niemcy: Podwyżka płacy minimalnej. Spór o jej wysokość

Komisja do Spraw Minimalnego Wynagrodzenia przedstawi w poniedziałek propozycję podwyżki płacy minimalnej w Niemczch. Stowarzyszenie Społeczne VdK liczy na co najmniej 14 euro.

Związek Społeczny VdK domaga się znacznego podniesienia ustawowego minimalnego wynagrodzenia z obecnych 12 euro do co najmniej 14 euro za godzinę. – Inflacja, która wciąż przekracza 6 procent, już teraz zjada ostatnie podwyżki minimalnego wynagrodzenia z października 2022 roku – wyjaśniła prezes VdK, Verena Bentele. Jak dodała: „Minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14 euro pomaga w zwalczaniu ubóstwa dochodowego”.

Komisja ds. Minimalnego Wynagrodzenia, składająca się z przedstawicieli pracodawców i pracowników, ma zamiar przedstawić w poniedziałek 26 czerwca w Berlinie swoje propozycje dotyczące nowego poziomu ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Nowa podwyżka miałaby wejóź w życie 1 stycznia 2024 roku. Według badania przeprowadzonego przez Federalny Urząd Statystyczny, z ostatniej podwyżki skorzystało 5,8 miliona osób, czyli co siódmy pracownik w Niemczech.

Ochrona przed ubóstwem

Bentele zaapelowała do komisji, aby postawiła na efektywność i nie „rozmyła” sprawy. Jak podkreśliła: „Oczekujemy, że Komisja ds. Minimalnego Wynagrodzenia wprowadzi wynagrodzenie, które zapewni ochronę przed ubóstwem dla najniżej zarabiających grup społecznych”.

Komisja ma zamiar opracować odpowiednie zalecenie w niedzielę. W poprzednich latach zalecała stopniowe podwyżki. Decyzja komisji nie jest wiążąca dla rządu federalnego, ale dotychczas zalecenia zawsze były wprowadzane w życie za pomocą rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.

Gremium składające się z trzech przedstawicieli związków zawodowych, trzech przedstawicieli pracodawców, dwóch doradców naukowych oraz przewodniczącej Christiane Schönefeld stoi przed drażliwymi konsultacjami. Zgodnie z prawem, w swojej decyzji powinno się ona opierać na „odpowiedniej ochronie minimalnej” przy rozwoju płac wynikających z układów zbiorowych z jednoczesnym uwzględnieniem utrzymania zatrudnienia.

Podzielone opinie ekspertów gospodarczych

Jeszcze nigdy od wprowadzenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku nie było tak wysokich wskaźników inflacji jak w latach 2022-2023. Jednocześnie niektóre branże mogą czuć się przeciążone znacznym wzrostem płac, biorąc pod uwagę obecnie słabą koniunkturę w Niemczch. Ostatnia podwyżka minimalnego wynagrodzenia z 10,45 euro do 12,00 euro została wprowadzona 1 października 2022 roku. Tak ustaliły w negocjacjach koalicyjnych w 2021 roku partie rządzące: SPD, Zieloni i FDP.

Pominęły one wówczas Komisję ds. Minimalnego Wynagrodzenia. Trzy lata temu zaproponowała ona czterostopniowe podwyżki aż do poziomu 10,45 euro. Praktycznie, co dwa lata komisja powinna podejmować decyzje dotyczące dopasowania wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Tymczasem opinie ekonomistów na ten temat są podzielone. Instytut Ifo w Monachium zaleca powściągliwość. Ogólnie rzecz biorąc, Komisja ds. Minimalnego Wynagrodzenia przy formułowaniu swoich rekomendacji dotyczących podwyżek ma za zadanie przyjrzeć się ogólnemu rozwojowi płac taryfowych – powiedział gazetom grupy medialnej Funke prezes Ifo Clemens Fuest.

– W pierwszym kwartale 2023 wynagrodzenia według umów zbiorowych były o prawie 3 procent wyższe niż rok wcześniej, do października wzrost może być nieco wyższy. Celem tej zasady jest to, że minimalne wynagrodzenia powinny podążać za ogólnymi wynagrodzeniami tarifowymi, ale nie powinny one determinować wzrostu płac – wskazał prezes Ifo

Innego zdania jest Marcel Fratzscher, prezes Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych. Uważa on, że podwyższenie płacy minimalnej do 14 euro miałoby pozytywne efekty dla gospodarki jako całości. – Ponieważ wspierałoby siłę nabywczą wielu ludzi i w ten sposób stworzyłoby impuls dla popytu oraz przyczyniło się do ożywienia gospodarczego – powiedział.

Według przewodniczącej Niemieckiego Związku Socjalnego SoVD Michaeli Engelmeier, aby zerkompensować inflację płaca minimalna musiałaby zostać podwyższona do co najmniej 14,13 euro. Przewodnicząca frakcji Lewicy w Bundestagu Amira Mohamed Ali domagała się podwyżki do co najmniej 13,53 euro.

(RTR/DPA/jar)

