Niemcy podnoszą zasiłek na dzieci. Większe wsparcie dla rodzin

Od przyszłego roku zasiłek na dzieci (Kindergeld) ma wzrosnąć miesięcznie o 15 euro. Niemiecki rząd przedstawił projekt odpowiedniej ustawy, przewidujący także ulgę podatkową dla rodzin z dziećmi. Tzw. ryczałt na dzieci (Kinderfreibetrag) w rozliczeniu podatkowym, czyli suma wolna od opodatkowania z tytułu posiadania dzieci, zostanie podniesiona z 7 812 euro do 8 388 euro. Federalny minister finansów Olaf Scholz (SPD) podkreślił, że celem rządu jest odciążenie rodzin na sumę 12 mld euro w nadchodzącym roku. Jeśli Bundestag przegłosuje tę ustawę, będzie to już druga podwyżka zasiłków na dzieci za obecnej kadencji rządu wielkiej koalicji.

Suma wypłat zasiłku na dzieci wzrasta od lat. W 2019 roku wyniosła 35,4 mld euro; w roku 2018 było to jeszcze 33,8 mld. Wzrost tej kwoty wynika nie tylko z szerszego grona odbiorców, ale także z podwyżki samego świadczenia, jaka nastąpiła w roku 2019. W lipcu 2019 zasiłek na pierwsze i drugie dziecko wzrósł o 10 euro do kwoty 204 euro, na trzecie dziecko wypłacanych jest 210 euro, a na każde dalsze dziecko 235 euro miesięcznie. Od przyszłego roku będzie to odpowiednio o 15 euro więcej.

Odbiorcy świadczenia za granicą

W ubiegłym roku Niemcy wypłaciły „Kindergeld" na sumę536 mln euro na dzieci mieszkające za granicą – podawał tabloid "Bild", powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

Na zapytanie Deutsche Welle resort finansów w Berlinie nie potwierdził tych liczb. Podano jednak informację, że faktycznie wśród zagranicznych beneficjentów tego świadczenia socjalnego jest najwięcej polskich dzieci, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W kwietniu 2019 niemiecki „Kindergeld" pobierało 180 420 polskich dzieci. W roku 2017 było to niecałe 124 tys.

Łącznie w roku 2018 wypłacone zostały świadczenia na 291 tys. dzieci mieszkających poza granicami Niemiec, z czego 30 tys. dzieci miało niemieckie obywatelstwo.

Nie ma podwójnej alimentacji

Polacy, którzy żyją i pracują w Niemczech, a w Polsce pobierają świadczenie 500 plus, muszą je wliczyć do niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Tak brzmiał wyrok Federalnego Trybunału Finansowego (BFH) ogłoszony w grudniu 2019 w Monachium. Jak uzasadniali sędziowie, polskie „500+" wypłacane na każde dziecko jest „regularnym świadczeniem finansowym przyznawanym stosownie do liczby i wieku dzieci”, a tym samym jest równoznaczne z niemieckim zasiłkiem rodzinnym.

Według przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, obywatele UE mieszkający w Niemczech mogą otrzymać Kindergeld nawet, jeżeli ich dzieci żyją w Polsce. O ile jednak pobierają w kraju świadczenia na dzieci, o ich wysokość pomniejsza się niemieckie świadczenie.

(EPD,DPA/ma)