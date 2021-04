Niemcy: Podczas pandemii wzrosło zaufanie do mediów

56 proc. Niemców całkowicie lub "przeważnie" ufa mediom ​​w ważnych kwestiach. To o 13 punktów procentowych więcej niż rok temu. Jednocześnie odsetek obywateli wykazujących ogólną nieufność do mediów spadł z 28 do 16 proc. Tak wynika z przedstawionych w czwartek (8.04.21) wyników badań zaufania do mediów przeprowadzonych na uniwersytetach w Moguncji i Duesseldorfie.

Z raportu wynika, że ​​Niemcy nadal największym zaufaniem obdarzają nadawców publicznych (70 proc.) oraz gazety regionalne (63 proc.). Za nimi plasują się ogólnokrajowe dzienniki (56 proc.). Daleko w tyle są prywatne stacje telewizyjne (23 proc.), alternatywne portale informacyjne (14 proc.) oraz tabloidy (7 proc.).

„W czasach wielkiej niepewności renomowane media są ważnym punktem odniesienia; ludzie ponownie sięgają po nie” – oceniają autorzy badania. Zdaniem naukowców dopiero okaże się, czy jest to trwały wzrost zaufania. Niewykluczone, że nastroje zmienią się ponownie w kolejnych tygodniach wraz z rosnącym niezadowoleniem z zarządzania kryzysem przez polityków.

Informacje o pandemii

Naukowcy pytali też o ocenę informacji medialnych na temat epidemii koronawirusa. 63 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „w sumie” są zadowoleni ze sposobu, w jaki media informowały o pandemii. Jednak dla niemal jednej trzeciej z nich wiele raportów dotyczących koronawirua było „jednostronne”, a według jednej czwartej wiadomości o wirusie były często „przesadzone”. 40 procent stwierdziło też, że media za bardzo skupiają się na koronawirusie.

Reprezentatywne badanie przeprowadzono na grupie 1207 osób w listopadzie i grudniu 2020 roku. Długoterminowe badanie zaufania do mediów prowadzą Instytut Publicystyki na Uniwersytecie w Moguncji oraz Instytut Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Duesseldorfie.

(epd,kna/gsz)