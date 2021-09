Niemcy po wyborach: Nieciekawa sytuacja Armina Lascheta

Peter Altmaier nie ukrywa swojego rozczarowania: „To nie jest miłe, gdy na końcu okazuje się, że własne obawy przerosły rzeczywistość” – mówił minister gospodarki i polityk CDU w wywiadzie dla „Rheinische Post”. Altmaier nawiązał do tego, że w walce o kandydaturę na kanclerza wspierał lidera CSU Markusa Soedera i dał temu wyraz również w decydujących rozmowach w federalnym komitecie wykonawczym.

Teraz jednak lider CDU Armin Laschet musi odpowiedzieć za słabe wyniki swojej partii. Pytanie jednak brzmi: jak długo jeszcze? Altmaier, który przegrał w swoim okręgu wyborczym Saarlouis z ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem z SPD, wzywa do jak najszybszego nowego startu swojej partii: „Musimy szybko porozmawiać o przyszłym składzie CDU pod względem merytorycznym i personalnym”.

„Spodziewana porażka”

Posłanka CDU Jana Schimke z Brandenburgii wyraziła podobne zdanie w rozmowie z Deutschlandfunk. Według niej jeśli CDU/CSU chce „postawić kropkę nad i”, musi to zrobić w najbliższy wtorek, podejmując jasną decyzję. Podczas popołudniowego (28.09.2021) spotkania klubu parlamentarnego „z pewnością dojdzie do bardzo ożywionej dyskusji”.

Porażka wyborcza Armina Lascheta

Jana Schimke, która należy do obozu konserwatywnego w partii, nie chciała jednak bezpośrednio poprzeć żądań dymisji Lascheta. O wiele bardziej woli poczekać na wyniki debat na ten temat. Laschet obecnie zmaga się z wynikami wyborów, które Schimke określa jako "spodziewaną porażkę”.

Przyszłość Lascheta jest otwarta

Podczas spotkania klubu parlamentarnego zwłaszcza posłowie CSU prawdopodobnie zajmą wyraźne stanowisko przeciwko Laschetowi. Minister finansów Bawarii Albert Füracker (CSU) jest przekonany, że bawarska siostrzana partia była czynnikiem stabilizującym w tych wyborach. Jak powiedział w wywiadzie dla „Rheinische Post”, za katastrofalny wynik wyborów winę w dużej mierze ponosi Laschet. Widać to po wynikach wyborów w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie CDU Lascheta właściwie powinna mieć u siebie przewagę, ale wylądowała trzy punkty za SPD, z 26 procentami.

Co jednak stanie się z nieudanym kandydatem na kanclerza? Laschet jest niechętnie widziany na stanowisku szefa opozycji w Bundestagu, gdyby CDU/CSU nie udało się utworzyć rządu pod jej przewodnictwem. Ralph Brinkhaus (CDU), dotychczasowy przewodniczący frakcji poselskiej CDU/CSU, który również cieszy się szerokim poparciem posłów CSU, jednak dał już wyraźnie do zrozumienia, że ponownie zamierza się ubiegać o tę funkcję. Czy to oznacza polityczny koniec Lascheta?

