Niemcy: połowiczna ugoda ws. strajków na kolei

Niemiecka kolej Deutsche Bahn (DB) i Związek Zawodowy Pracowników Kolei i Transportu (EVG) doszli do porozumienia w rokowaniach płacowych. Jak poinformowano, związkowcy przystali na podwyżki zarobków o 6,1 procent w dwóch etapach. Od 1 czerwca 2019 roku otrzymają podwyżkę uposażeń w wysokości 3,5 procent, a od 1 czerwca 2020 roku kolejne 2,6 procent. Niezależnie od tego w lutym przyszłego roku zostanie im wypłacona jednorazowa premia w wysokości tysiąca euro.

W ubiegły poniedziałek czterogodzinny strajk ostrzegawczy na kolei sparaliżował w dużym stopniu ruch pociągów dalekobieżnych i podmiejskich w całych Niemczech i zakłócił milionom ludzi dojazd do pracy. Dzięki osiągniętemu porozumieniu, strajki nie powinny już się powtórzyć.

Maszyniści są wciąż niezadowoleni

Wciąż nie ma za to porozumienia kolei ze Związkiem Zawodowym Niemieckich Maszynistów (GDL), który zerwał w piątek 14 grudnia rozmowy z zarządem Deutsche Bahn. Przewodniczący związku GDL Claus Weselsky oświadczył, że maszyniści, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, nie będą strajkowali w okresie świąt Bożego Narodzenia i w Sylwestra, ale nie wykluczył, że część z nich może odebrać w tym czasie czas wolny, przysługujący im za przepracowane nadgodziny, co, jak dodał: "może mieć skutki podobne do strajku, za co my, jako związek zawodowy, nie ponosimy żadnej winy".

Zarząd Deutsche Bahn od tygodni prowadzi trudne rozmowy płacowe z przedstawicielami związków EVG i GDL. Strona związkowa domaga się w nich podwyżki płac o 7,5 procent oraz rozszerzenia postanowień zawartego w 2016 roku porozumienia pozawalającego wybrać pracownikom kolei jeden z trzech wariantów poprawy warunków pracy w postaci podwyżki zarobków, skrócenia czasu pracy lub wydłużenia urlopu.

DW, dpa, afp, rtr / pa