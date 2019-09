Niemcy: Pijany kierowca zasnął w kolejce do Drive-In

Klientów, czekajacych w kolejce do okienka Drive-In jednego z fast foodów zaniepokoiło, że stojący przed nimi samochód, mimo włączonego silnika, nie posuwa się do przodu. Kiedy podeszli do kierowcy, okazało się, że ten śpi.

Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem w miejscowości Erftstadt niedaleko Kolonii w landzie Nadrenia Północna-Westfalia - informuje lokalna policja.

Po obudzeniu mężczyzna sprawiał wrażenie zamroczonego alkoholem, dlatego obecni na miejscu inni kierowcy wyciągneli kluczyk ze stacyjki samochodu i wezwali policję. Po zbadaniu okazało się, że mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 1,26 promila alkoholu.

22-latek przyznał, że wracał do domu z jednej z dyskotek w Kolonii, kiedy postanowił kupić jeszcze coś do zjedzenia. Policja zabrała mężczyźnie prawo jazdy. Musi też liczyć się z wysokim mandatem, a nawet karą ograniczenia wolności.

dpa/szym