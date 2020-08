Niemcy: Pies wywęszył prawie ćwierć miliona euro w gotówce

Aki pełni służbę w straży celnej na międzynarodowym lotnisku we Frankfurcie nad Menem i jest nadzwyczaj skuteczna. Od końca czerwca do początku lipca, w ciągu niewielu dni, wykryła 12 pasażerów, którzy w kieszeniach, torebkach umieszczonych na pasie pod ubraniem albo w bagażu podręcznym usiłowali wywieźć z Niemiec niedozwoloną ilość gotówki. W sumie udało się jej wywęszyć 247 tysięcy 280 euro, a więc prawie ćwierć miliona, z czego bardzo się ucieszy niemiecki fiskus, do którego trafi część tych pieniędzy w postaci grzywny.

Przemytnicy, uważajcie na malinoisy!

Aki jest suką rasy malinois. Ten belgijski pies pasterski jest chętnie używany przez policję, wojsko, jednostki antyterrorystyczne i służbę celną. Malinoisy są posłuszne, bardzo inteligentne, dają się stosunkowo łatwo wytresować i wykazują się dużą inicjatywą własną. Największym jednostkowym sukcesem dziewięcioletniej Aki było wywęszenie prawie 52 tysięcy euro u jednego z pasażerów. W torebce na pasku pod ubraniem u innego pasażera Aki wykryła znaczną ilość banknotów euro i dolarów.

Przepisy sa jednoznaczne

Celnicy z frankfurckiego lotniska informują, że Aki wykryła pieniądze podczas rutynowej kontroli celnej pasażerów odlatujących z Frankfurtu do któregoś z państw spoza Unii Europejskiej i które, zgodnie z przepisami, powinni byli zgłosić podczas odprawy.

Przy wjeździe lub wyjeździe z któregoś państw unijnych do krajów trzecich wolno mieć przy sobie gotówkę w wysokości do 10 tysięcy euro. Wyższe kwoty należy zgłosić celnikom. Żaden ze wspomnianych wyżej dwunastu pasażerów nie dopełnił tego obowiązku i dlatego zostali ukarani grzywną. Takie kontrole, w których uczestniczy Aki, mają duże znaczenie w walce z przestępstwami podatkowymi, praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem różnych organizacji terrorystycznych.

W roku ubiegłym na lotnisku we Frankfurcie pasażerowie w 4900 przypadkach zgłosili celnikom gotówkę w łącznej wysokości około 172 mln euro. W 1370 przypadkach nie dopełnili tego obowiązku, usiłując wwieźć albo wywieźć nielegalnie około 23,6 mln euro.

