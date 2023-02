Niemcy. Pierwsza skarga przeciwko językowi gender w szkołach

To pierwsza tego rodzaju skarga w Niemczech. Pewien ojciec z Berlina wystąpił do sądu administracyjnego o bezwzględny zakaz stosowania w szkołach języka gender, czyli neutralnego płciowo. Zdecydował się on na ten krok po bezowocnym sporze, jaki toczył z nauczycielami ze szkoły swojej córki, którzy mieli stosować język gender – także w materiałach dydaktycznych.

„W ostatnich dwóch-trzech latach dramatycznie się to nasiliło, także w szkołach moich pozostałych dzieci. Szczególnie niektórzy młodsi nauczyciele zachowują się, jak zakamuflowani aktywiści. Wielu rodziców mogłoby sporo o tym opowiedzieć, nie tylko w Berlinie” – twierdzi mężczyzna, cytowany przez niemiecki dziennik „Die Welt”. Nie chce on ujawniać swego prawdziwego nazwiska, a gazeta przedstawia go jako Sebastiana Muellera.

„Ogromna presja dostosowania”

Tłumaczy on, że nie chodzi tylko język gender, ale o „jednostronne i bezkrytyczne przekazywanie pewnej polityki i obrazu człowieka”. „Die Welt” opisuje wcześniejszą korespondencję ojca z nauczycielami i dyrekcją berlińskiego gimnazjum, w której wskazywał on, że na uczniów i uczennice wywiera się „ogromną presję dostosowania”. Argumentował też, że stosowanie języka gender narusza także obowiązujące w szkolnictwie zasady pisowni.

Dziennik „Berliner Zeitung” ocenia z kolei, że mężczyzna, który zarzuca nauczycielom, iż zachowują się jak „zakamuflowani aktywiści” sam działa jako aktywista w mediach społecznościowych – przeciw „ideologii gender”. Jak relacjonuje gazeta, na swoim profilu na Instagramie autor skargi protestuje m.in. przeciwko „indoktrynacji naszych dzieci”, porusza też kwestie widoczności osób transpłciowych w mediach czy zawłaszczenia kulturowego. Mowa jest tam też o „wysoko rasistowskiej ideologii”, stojącej za gender czy też „opłacanym przez państwo lobby LGBTQ”.

W Hamburgu zbierają podpisy

Skarżący twierdzi, że w sporze sądowym popiera go Towarzystwo Języka Niemieckiego. Członkini Zarządu tego stowarzyszenia Sabine Mertens rozpoczęła niedawno w Hamburgu akcję zbierania podpisów pod inicjatywą pod hasłem: „Koniec z językiem gender w administracji i oświacie”. Chce doprowadzić do referendum w tej sprawie. Jak ocenia „Berliner Zeitung”, polityczny sukces w obu opisywanych przypadkach jest jednak mało prawdopodobny.

Język neutralny płciowo zawiera formy uwzględniające zarówno mężczyzn i kobiety, jak i wszystkie inne osoby o różnych tożsamościach płciowych. W pisanym języku niemieckim stosuje się powszechnie m.in. gwiazdkę (np. Student*innen; student*ki), podkreślnik czy ukośnik. W języku mówionym zaś krótkie pauzy.