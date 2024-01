Niemcy. Palenie papierosów coraz mniej popularne

Liczba sprzedanych papierosów w 2023 roku spadła do około 64 miliardów sztuk - podał Federalny Urząd Statystyczny. Jest to spadek o 2,7 procent względnie o 1,8 miliarda sztuk papierosów mniej niż w 2022 r. W 1991 r. w Niemczech opodatkowano 146,5 miliarda sztuk papierosów. W porównaniu długoterminowym sprzedaż spadła o ponad połowę. Od tego czasu weszły w życie liczne przepisy mające na celu ograniczenie palenia, w tym ostrzeżenia na paczkach papierosów i zakazy reklamy. Całkowita ilość tytoniu ciętego opodatkowanego w Niemczech spadła o sześć procent do 23 581 ton w latach 2022-2023. Sprzedaż cygar i cygaretek również spadła w ubiegłym roku: o 9,7 procent do 2,3 miliarda sztuk.

Palacze mają dziś do wyboru różne typy e-papierosów Zdjęcie: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Nowe trendy

Z drugiej strony coraz bardziej popularne stają się fajki wodne i e-papierosy. Sprzedaż tytoniu do fajki wodnej w 2023 roku wyniosła 727,7 ton. Znacznie wzrosła też sprzedaż klasycznego tytoniu fajkowego – o 22,6 procent do 398 ton. Ilość opodatkowanych substytutów wyrobów tytoniowych w 2023 r. – takich jak płyny do e-papierosów – wyniosła łącznie 1,2 mln litrów. Porównanie z poprzednim rokiem nie jest możliwe, ponieważ płyny podlegają podatkowi od wyrobów tytoniowych dopiero od 1 lipca 2022 roku. Porównanie jest zatem możliwe tylko dla drugiej połowy roku: zgodnie z dostępnymi danymi, wolumen sprzedanych substytutów tytoniu był o 181,1 procent wyższy niż w drugiej połowie 2022 roku.

