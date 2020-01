Niemcy: pacjenci czekają tygodniami na termin u specjalisty

Niemiecka koalicja rządowa zrobiła już wiele, by skrócić pacjentom ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Jednak zdaniem partii Lewica problemu nadal nie zdołano rozwiązać. Jak wynika z odpowiedzi niemieckiego resortu zdrowia na interpelację partii Lewica, o czym informuje sobotnie wydanie gazety „Saarbrücker Zeitung”, w ubiegłym roku prawie co trzeci pacjent czekał przeciętnie ponad trzy tygodnie na termin u lekarza specjalisty.

Coroczne badania KVB

Wprawdzie więcej niż połowa ankietowanych dostawała w ciągu trzech dni termin u lekarza pierwszego kontaktu, ale tylko co czwarty pacjent miał taką możliwość u specjalisty. O ile w przypadku lekarza pierwszego kontaktu termin wizyty otrzymuje od razu 37 proc. pacjentów, u specjalisty dostaje go tylko 16 proc. Podane liczby są wartościami średnimi. Podając je niemieckie ministerstwo zdrowia powołuje się na coroczne badania prowadzone przez Federalne Stowarzyszenie Lekarzy Kas Chorych (KVB) w grupie 6 tys. pacjentów ubezpieczonych ustawowo i prywatnie. Z badań KVB z sierpnia 2018 r. wynika, że prywatni pacjenci są z reguły obsługiwani szybciej. Tylko 18 proc. z nich musi czekać ponad trzy tygodnie na termin u specjalisty. Inaczej niż w przypadku ubezpieczonych ustawowo (33 proc.). Szczególnie duże zapotrzebowanie dotyczy psychologów, psychiatrów, neurologów, kardiologów i radiologów. Co prawda nie ma danych, które wskazywałyby na specjalistyczne placówki medyczne z najdłuższym czasem oczekiwania na termin. Ale wskazówek dostarczają punkty obsługi terminów przy KVB, jak poinformował resort zdrowia. Mają one za zadanie w przeciągu czterech tygodni zapewnić pacjentowi termin u specjalisty.

Serwis telefoniczny dla najbardziej potrzebujących

Wydłużony czas oczekiwania na takie terminy staje się powodem narastającej frustracji. „Wszystkie dotychczasowe działania rządu, jak np. stworzenie i rozbudowa systemu punktów obsługi nie rozwiązują problemu – uważa Sabine Zimmermann z partii Lewica. Jest ona zdania, że „trzeba skończyć z faworyzowaniem prywatnych pacjentów, których można korzystniej (drożej) rozliczyć”.

W przypadku ostrych problemów zdrowotnych u pacjentów ubezpieczonych ustawowo pomocy w znalezieniu szybkiego terminu udziela działający od początku stycznia serwis telefoniczny pod numerem: 116 117. Pacjenci otrzymają wstępną ocenę, jak szybko muszą skorzystać z pomocy lekarza i w razie potrzeby zostają skierowani do specjalistycznej praktyki lub kliniki.

dpa/jar