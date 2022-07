Niemcy: Płynie gaz przez Nord Stream 1

Przed konserwacją wolumen wynosił nieco poniżej 30 milionów kilowatogodzin. Maksymalna przepustowość rurociągu to około 70 milionów kilowatogodzin. Wykorzystanie rurociągu wynosiło więc rano około 30 procent.

Szef Federalnej Agencji ds. Sieci Klaus Müller napisał w czwartek (21.07.2022) na Twitterze, że zapowiadana przez rosyjski koncern gazowy Gazprom na rano objętość gazu stanowi 30 proc. możliwego wykorzystania. Zanim osiągnięta zostanie pełna zdolność transportowa, minie trochę czasu – poinformował Klaus Müller.

Od rozpoczęcia 11 lipca prac konserwacyjnych Nord Stream 1 do Niemiec nie popłynął prawie żaden rosyjski gaz. Niemiecki rząd obawiał się, że Gazprom nie odkręci kurka nawet po zakończeniu prac, co mogłoby pokrzyżować plany wypełnienia niemieckich magazynów gazu do 90 procent do listopada. W środę – według Federalnej Agencji ds. Sieci – wartość ta wynosiła 65,1 procent.

Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział we wtorek, że Gazprom wypełni swoje zobowiązania "w całości". Równocześnie jednak zagroził dalszym ograniczeniem dostaw: jeśli do Rosji nie dotrze turbina naprawiana w Kanadzie, dostawy wyniosą tylko 30 mln metrów sześciennych gazu dziennie. 10 lipca Kanada, pod naciskiem rządu niemieckiego, zezwoliła grupie Siemensa na sprowadzenie turbiny do Niemiec, pomimo sankcji wobec Rosji.

Po wznowieniu dostaw gazu organizacja ekologiczna Greenpeace ostrzegła, że sytuacja może się szybko zmienić. – Nikt nie powinien być uspokojony tą wiadomością – powiedziała ekspertka ds. energii Reenie Vietheer. – Jedynym sposobem, by zabezpieczyć się przed pokazami siły ze strony Putina, jest jak najszybsze odejście od gazu. Jej zdaniem w drodze do niezależności niemiecki rząd musi teraz między innymi wprowadzić „ogromne oszczędności energii, na przykład poprzez efektywne wykorzystanie pomp ciepła i drastyczną redukcję produkcji plastiku” oraz „przyspieszoną ekspansję energii odnawialnych”

