Północnofryzyjska wieś ma więcej uchodźców niż mieszkańców

Wioska Seeth leży na zachodnim wybrzeżu Szlezwiku-Holsztyna około sześciu kilomerów od miasteczka Friedrichstadt. W wiosce są piekarz, straż pożarna, klub sportowy, klub strzelecki, klub jeździecki oraz grupa teatralna. Nie ma lekarza, typowiej szkoły czy przedszkola. Najbliższy sklep spożywczy znajduje się w odległej około trzech kilometrów miejscowości Stapel.

W liczącej około 700 mieszkańców wsi Seeth mieszka około 790 uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Do tego dochodzi jeszcze 17 innych uchodźców, których przydzielono gminie niejako z urzędu. Zdecydowana większość mieszkańców ośrodka Luk w Seeth pochodzi z Ukrainy. Na dzień 21 marca przebywało tam 719 obywateli tego kraju. Pozostali mieszkańcy to osoby ubiegające się o status azylanta.

Takie dane mogą budzić niepokój, bo na każdego mieszkańca wsi przypada więcej niż jeden uchodźca.Tymczasem nie dochodzi tu wcale do większych konfliktów. Wójt wsi Ernst-Wilhelm Schulz jest „niesłychanie dumny" ze swoich mieszkańców. Dumny z faktu, że mieszkańcy zaakceptowali sytuację, nawet jeśli zachwiana jest liczebna równowaga między nimi a uchodźcami. Według wójta, kiedy rok temu po ataku Rosji na Ukrainę ponownie otwarty został ośrodek dla uchodźców Luk, chęć niesienia pomocy była ogromna.

Zapytana na ulicy o uchodźców spacerująca z psem mieszkanka Seeth stwierdziła, że prawie ich nie widać. Czasem niektórzy z uchodźców biorą udział w lokalnych wydarzeniach, jak np. w pochodzie z lampionami 11 listopada na św. Marcina. Lub mieszkańcy Seeth są zapraszani na imprezy organizowane przez uchodźców . – Jest to dla mnie oczywiste, że i ja tam chodzę. Są obywatelami jak wszyscy inni – tłumaczy wójt.

Nie wszędzie jest jak w Seeth

Nie wszędzie współpraca miejscowych i uchodźców przebiega tak gładko jak w Seeth. Na przykład w Meklemburgii-Pomorzu Przednim plany budowy ośrodka w Upahl, wsi liczącej 500 mieszkańców, od tygodni wywołują protesty. Początkowo planowano tu ośrodek z kontenerów z 400 miejscami. Ostatnio rada powiatu postanowiła domagać się ograniczenia liczby do 200 miejsc.

Jak podaje landowy Urząd ds. Imigracji i Uchodźców, liczba uchodźców i osób ubiegających się o azyl, które przybywają do Szlezwiku-Holsztyna zwielokrotniła się z powodu wojny w Ukrainie. W 2021 roku przybyło 4309 osób, a już w 2022 roku było to 37 tys. 434 osób. Według niemieckiego MSW w związku z wojną w Ukrainie do Niemiec przybyło 1.055 miliona uchodźców (stan z 21 marca 2023 r.). W Szlezwiku-Holsztynie otworzono ponownie ośrodki dla uchodźców. Jeden z nich znajduje się w dawnych koszarach Stapelholm w Seeth. – Działaliśmy wtedy pod sporą presją, ponieważ do Szlezwiku-Holsztyna przybyło bardzo dużo osób z Ukrainy – powiedział Wolfgang Kossert, rzecznik Urzędu ds. Imigracji i Uchodźców. Jak dodał: „Potrzebowaliśmy dodatkowych pomieszczeń i puste koszary, które także wcześniej pełniły funkcję ośrodka, były właściwym wyborem”. Początkowo umieszczano tam tylko Ukraińców, ale od pewnego czasu pojawiają się w ośrodku także azylanci. Ośrodek Luc w koszarach ma działać do końca 2023 roku, ale wygląda na to, że umowa zostanie przedłużona do 2024 roku.

Początkowo uchodźców trafiających do ośrodka po dziesięciu dniach miały przejmować gminy, lecz te nie miały pod dostatkiem miejsc pod kwaterunek i w listopadzie rząd landowy przedłużył pobyt w ośrodkach do kilku tygodni. Wszędzie rozpaczliwie poszukuje się mieszkań, samorządy i powiaty nie wiedzą, jak pomieścić ludzi. Z konieczności powstają wioski kontenerowe i może to prowadzić do problemów takich jak te w Upahl w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Obok kwestii finansowej będzie to zapewne jeden z najbardziej palących tematów na planowanym na 10 maja szczycie rządu i landów dotyczącym uchodźców.

Apel do rozsądku

Także w Seeth nastroje mogą się w pewnym momencie zmienić – uważa wójt Ernst-Wilhelm Schulz. To zależy od przybywających osób i ich zachowania. Słucha opinii swoich obywateli zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych i rzeczywiście są one bardzo różne. Ale jak podkreśla: „Zawsze apeluje do rozsądku”.

Jak podkreśla z kolei Wolfgang Kossert, prowadzona jest regularna wymiana z okolicznymi gminami na temat problemów i finansowych obciążeń. – Staramy się rozwiązywać problemy – mówi rzecznik Urzędu ds. Imigracji i Uchodźców. Otoczenie jest bardzo chętne do współpracy. W dodatku ośrodek Luc w porównaniu z innymi w okolicy jest bardzo duży. Przy tym na podstawie zdobytego wcześniej doświadczenia w innych ośrodkach stworzone zostały tam struktury, które wiążą ludzi z tym miejscem. – Są zajęci przez cały dzień – tłumaczy rzecznik.

Na terenie placówki znajduje się szkoła, pewnego rodzaju przedszkole, jest zapewniona opieka medyczna, działa kawiarnia dla kobiet, prowadzone są zajęcia rekreacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci, wylicza szefowa placówki Soenke Jensen. Można też wypożyczyć rowery, zagrać w piłkarzyki lub tenisa stołowego. Prowadzone są kursy majsterkowania dla dzieci i kursy szycia. Ponadto prawie wszędzie jest dostęp do wi-fi.

– To zupełnie co innego niż schronisko, w którym nic się nie oferuje, gdzie ludzie mieszkają na czas określony i potem rozpraszają się po okolicy – wskazuje Wolfgang Kossert. W zasadzie ma on poczucie, że „tutaj w Szlezwiku-Holsztynie dobrze sobie radzą z problemem imigracji i przyczyniają się do dobrego wspólnego pożycia w społeczeństwie”.

