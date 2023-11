Niemcy: ostrzejsze kary za przemyt. Rząd przyjął projekt

Zaostrzenie kar dla przemytników rząd zapowiedział już dawno i powtórzyła to minister spraw wewnętrznych tydzień temu, przedstawiając przyjęty wtedy przez gabinet projekt o ułatwieniu deportacji.

Dziś (1.11.2023) przedstawiła przyjęty właśnie projekt zmiany Kodeksu postępowania karnego w zakresie kar dla przemytników. Przemytnikom, których działalność skutkuje czyjąś śmiecią (osób przemycanych, ale i policjantów czy przypadkowych osób trzecich), grozić będzie kara 10-15 lat pozbawienia wolności lub dożywocia, obecnie to 3-15 lat więzienia.

W przypadku przemytu komercyjnego (towarów na handel) lub gangsterskiego kara wzrasta do przedziału 3-15 lat (do tej pory 1-10 lat). Mniej poważne przypadki będą teraz podlegać karze co najmniej roku więzienia (wcześniej 6 miesięcy).

W szczególnyvh przypadkach przemytu (handlowego lub gangsterskiego, broni palnej, z przeznaczeniem do użycia, stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub związanego z przemytem małoletnich bez opieki) kara będzie obecnie wynosić 1-15 lat więzienia (zamiast poprzedniej od 6 miesięcy do 10 lat). Wszystkie te przypadki będą klasyfikowane jako przestępstwa, co oznacza, że ​​postępowania karnego nie da się już zatrzymać. W pozostałych, „lekkich” przypadkach przemytu kara ma wynosić od 6 miesięcy do 10 lat więzienia (poprzednio od 3 miesięcy do 5 lat).

Projekt daje też policji i prokuraturze możliwości monitorowania komunikacji w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie przemytu.

Walka z nielegalną imigracją

Zmiany te to część szerszego pakietu projektów niemieckiego rządu ws. imigracji, z których część już jest wdrażanych. Pakiet ma z jednej strony ograniczyć nielegalną imigrację poprzez walkę z przemytem czy ułatwienie deportacji, z drugiej – wesprzeć napływ do Niemiec wykfalifikowanych pracowników spoza UE. Nowelizacja przepisów ma być odpowiedzią na narastający kryzys i presję w związku z nielegalną imigracją (ponad 90 tys. przechwyconych przypadków tylko w tym roku) oraz potrzeby rynku pracy. Innym działaniem, by opanować sytuację, są wdrożone w połowie października kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią.

Nancy Faeser Zdjęcie: MICHELE TANTUSSI/AFP

– Walka z przestępstwami przemytniczymi to mój osobisty najwyższy priorytet – podsumowała zmiany ws. przemytników. na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser.

Praca w Niemczech łatwiejsza dla azylantów

Rząd przyjął też w środę projekt ułatwiający osobom ubiegającym się o azyl podjęcie pracy. Azylanci i cudzoziemcy w ramach pobytu tolerowanego będą mogli pracować już po sześciu miesiącach. W przypadku osób bezdzietnych jest to obecnie możliwe dopiero po dziewięciu miesiącach.

Istniejąca już możliwość uzyskania dłuższego pobytu tolerowanego ze względu na zatrudnienie ma w przyszłości przysługiwać osobom, które wjechały do Niemiec do końca 2022 roku (a nie jak dotąd do 1 sierpnia 2018). Niezbędny okres przed zatrudnieniem, aby uzyskać pobyt tolerowany, zostanie skrócony z 18 do 12 miesięcy. Z kolei minimalny tygodniowy czas pracy wymagany do uzyskania zgody na dłuższy pobyt tolerowany zostanie obniżony z 35 do 20 godzin tygodniowo.

Rząd zdecydował się na regulacje usprawniające wymianę danych pomiędzy organami imigracyjnymi i socjalnymi.

(AFP, mar)