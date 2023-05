Niemcy: Niemcy: Nowy rodzaj oszustwa

Odbiorcy fałszywych SMS-ów są wzywani do uiszczenia opłat celnych za paczkę, za pośrednictwem określonego linku. SMS-y sprawiają wrażenie, że pochodzą od Poczty Niemieckiej.

Centrala konsumencka Dolnej Saksonii ostrzega nowym rodzajem oszustwa. Metoda, nazywana smishingiem (skrót od SMS i phishingu), polega na informowaniu odbiorców, że za ich paczkę zostały poniesione opłaty celne, które należy uiścić za pośrednictwem przesłanego do nich linku. Poinformowała o tym Kathrin Bartsch, ekspert prawny Dolnosaksońskiego Centrum Doradztwa Konsumenckiego.

Nie otwierać, zablokować!

Nadawcą takich wiadomości jest zazwyczaj rzekomo Poczta Niemiecka lub inna instytucja, kryjąca się za podobnie brzmiącą skrótową nazwą. Dla osób, które faktycznie czekają na przesyłkę lub właśnie same coś wysłały, takie oszustwo nie zawsze jest od razu rozpoznawalne. Osoby poszkodowane powinny natychmiast usunąć SMS-a ze swojej poczty elektronicznej i nigdy nie otwierać zawartego w nim linku. Nadawców powinno się także zablokować w ustawieniach swoich telefonów komórkowych.

Kathrin Bartsch wyjaśniła, że opłaty celne nigdy nie zostałyby pobrane w ten sposób. Celem działań oszustów przypuszczalnie jest rozpowszechnianie szkodliwych aplikacji, odczytywanie danych osobowych lub masowe wysyłanie wiadomości do zapisanych przez nich kontaktów.

Apel do poszkodowanych

Fałszywe powiadomienia o paczkach dotychczas krążyły za pośrednictwem SMS-ów, w których proszono ich odbiorców o pobranie określonych aplikacji w celu śledzenia rzekomo skierowanej do nich przesyłki. Kathrin Bartsch radzi im, by podawać numer telefonu komórkowego tylko w razie absolutnej konieczności i z zasady nie klikać w linki od nieznanych nadawców.

W tym tygodniu Główny Urząd Celny we Frankfurcie nad Menem już zwracał uwagę na podobne oszustwo. W fałszywych SMS-ach żądano przesłania pewnej kwoty pieniędzy za przesyłkę rzekomo znajdującą się w rękach celników. Załączony do nich link, służący do zapłaty, nie był jednak wiadomością od urzędu celnego, ani od odpowiedniej firmy transportowej, lecz próbą oszustwa.

