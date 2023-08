Niemcy. Ostrzeżenie przed niedoborem gazu w zimie

Pomimo dobrze wypełnionych magazynów gazu Federalna Agencja ds. Sieci nie odwołuje swych ostrzeżeń przed możliwymi niedoborami dostaw energii nadchodzącej zimy. Według regulatora nadal istnieje pewne ryzyko niedoborów, dlatego zamierza zaapelować o oszczędności. Prezes agencji Klaus Mueller powiedział gazecie „Neue Osnabruecker Zeitung”, że wprawdzie po zatrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu udało się znaleźć nowe stabilne źródła dostaw, „niemniej jednak całkowite odwołanie ostrzeżenia byłoby przedwczesne”.

Jak wyjaśnił pewne „szczątkowe ryzyko” wiąże się z możliwością mroźnej zimy w Europie. Ponadto, prezydent Władimir Putin może także przykręcić kurek z gazem krajom Europy Południowo-Wschodniej. „Wreszcie pozostaje czarny scenariusz, że dojdzie do ataków na rurociągi” – ostrzegł Klaus Mueller.

Sezon grzewczy znów pod znakiem oszczędności

Według niego niemieckie magazyny gazu są obecnie zapełnione w około 90 procentach, a zatem znacznie bardziej niż latem ubiegłego roku. Przemysł i gospodarstwa domowe również ograniczyły zużycie i mniej gazu jest przesyłane do innych krajów. Prezes Federalnej Agencji ds. Sieci mimo to ponownie chciałby wezwać „do oszczędności i ostrożnego korzystania z gazu w miarę zbliżania się sezonu grzewczego”.

Zdaniem Klausa Muellera potrzebna jest reforma cen energii, która gwarantowałaby niższe stawki opłat za użytkowanie sieci energetycznych dla regionów, gdzie energetyka wiatrowa jest najmocniej rozwinięta. Do tej pory te regiony mają największe obciążenia finansowa. „Bowiem jest oczywiste, że powinniśmy nagradzać rozwój odnawialnych źródeł energii. I rozumiem frustrację wielu obywateli i regionów” – oświadczył. Według niego w Bundestagu jest już odpowiedni projekt ustawy.

Różnice w cenach energii

Regiony Niemiec z najlepiej rozwiniętą energetyką wiatrową to Dolna Saksonia, Brandenburgia i Szlezwik-Holsztyn. Z kolei południe kraju zostaje w tyle. Obecnie to operatorzy sieci ustalają opłaty za ich użytkowanie, a stawki różnią się w poszczególnych regionach. Opłaty te są także częścią cen energii dla jej odbiorców. Federalny Związek Gospodarki Energetycznej i Wodnej obliczył, że w 2023 roku opłaty za korzystanie z sieci dla gospodarstw domowych wzrosły o 18 procent do średnio 9,52 centów za kilowatogodzinę. Ich udział w cenie całkowitej wynosi 21 procent.

Jak podał pod koniec czerwca portal porównawczy Check24, odbiorcy energii elektrycznej w krajach związkowych o rozwiniętej energetyce opartej na źródłach odnawialnych płacą stosunkowo wysokie opłaty za korzystanie z sieci. Ekspert ds. energii Steffen Suttner wyjaśnił, że inwestycje w elektrownie wiatrowe i słoneczne doprowadziły do wyższych kosztów sieci, które są przenoszone na konsumentów. Najwięcej za prąd mają płacić konsumenci z Brandenburgii, Szlezwiku-Holsztyna i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, zaś najmniej – odbiorcy energii elektrycznej w Bawarii.

