Niemcy. Ostatni lot z obozów dla uchodźców na greckich wyspach

Na razie będzie to ostatni lot do Niemiec z potrzebującymi pomocy osobami z greckich obozów dla uchodźców. Nieco ponad rok temu, 18 kwietnia 2020 roku, najpierw w Niemczech wylądowało 47 nieletnich z beznadziejnie przepełnionych greckich obozów dla uchodźców na wyspach Morza Egejskiego: Samos, Chios i Lesbos.

Minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii Boris Pistorius (SPD) powiedział, że udało się uratować prawie 3 tysiące osób z opłakanych warunków w obozach na greckich wyspach. – Niemcy powinny pozostać zaangażowane, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji panującej w obozach i po potwornym pożarze we wrześniu ubiegłego roku – tłumaczył polityk SPD w rozmowie z agencją DPA.

Niemcy przyjęły zdecydowanie największą część osób przywiezionych z greckich wysp. Pistorius podkreślił, że ta okoliczność musi odegrać rolę w dalszym zaangażowaniu Niemiec. – Teraz ważne jest nie tylko to, żebyśmy sami coś zrobili, ale żebyśmy przypomnieli innym państwom europejskim o ich humanitarnych zobowiązaniach – podkreślił.

Jak przypomniało dolnosaksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, rok temu w pierwszej kolejności przywieziono do Niemiec małoletnich bez opiekunów, następnie dzieci wymagające leczenia wraz z ich rodzinami, a potem osoby, które zostały już w Grecji uznane za wymagające opieki. Niemcy przyjęły w sumie 53 małoletnich bez opieki. 16 z nich pozostało w Dolnej Saksonii. Zostały przyjęte, by umożliwić w ich przypadku przeprowadzenie procedury azylowej w Niemczech.

Nieletni, którzy przybyli do Dolnej Saksonii w kwietniu ubiegłego roku, przez dwa tygodnie przebywali na kwarantannie w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i byli pod opieką lekarzy i psychologów. Następnie urzędy do spraw młodzieży w Dolnej Saksonii i innych krajach związkowych przekazały je pod opiekę odpowiednich ośrodków lub osób.

Ponadto 243 dzieci potrzebujących leczenia i członkowie ich rodzin – łącznie 1035 osób – zostało również przywiezionych do Niemiec. Spośród nich w Dolnej Saksonii pozostało 71 osób. Początkowo trafiały one do ośrodków tymczasowego zakwaterowania dla uchodźców, za które odpowiadają landy.

Rząd Niemiec zapowiedział także, że przyjmie kolejne 1553 osoby, które zostały uznane w Grecji za potrzebujące ochrony. Chodzi o 408 rodzin. Zanim trafią do różnych landów, zostaną przyjęci w przygranicznym obozie przejściowym w Friedland w Dolnej Saksonii. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dolnej Saksonii przylecą do Niemiec w najbliższy czwartek. Według danych resortu Dolna Saksonia przyjęła 329 osób z Grecji.

(DPA/gwo)

