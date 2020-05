Niemcy: ograniczenia kontaktów przedłużone, ale landy mogą decydować same

Jeszcze co najmniej przez miesiąc w Niemczech obowiązywać będą ograniczenia pandemiczne dotyczące kontaktów społecznych. Ustalili to we wtorek wieczorem przedstawiciele landów i rządu federalnego w Berlinie.

Jak poinformowano, nadal zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z innymi osobami, a podczas spotkań zachowywanie odstępu co najmniej 1,5 metra. Poza tym uczestnicy spotkań muszą być w stanie podać dane kontaktowe wszystkich osób biorących w nich udział. W niektórych miejscach publicznych – takich jak sklepy czy komunikacja miejsca – należy nosić maski ochronne.

Obowiązywanie zalecenia przedłużono do 29 czerwca, ale zastrzeżono, że od 6 czerwca poszczególne landy będą mogły wydawać własne dyspozycje co do obostrzeń. W niektórych częściach Niemiec, tam gdzie liczba zakażeń jest niska, spodziewane jest złagodzenie restrykcji.

Taki kierunek postępowania sygnalizują już władze Turyngii. Z kolei przedstawiciele Dolnej Saksonii i Hesji dają do zrozumienia, że mogą zaostrzyć przepisy. Wszystko będzie zależeć od wzrostu liczby nowych zachorowań.

Cel jest wspólny

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn stwierdził, że rozumie, iż poszczególne landy chcą samodzielnie zarządzać ograniczeniami pandemicznymi. – Mamy wspólny cel, którym jest redukcja i kontrola nowych zachorowań. Ale różne sytuacje pozwalają oczywiście na różne podejścia – powiedział gazecie "Augsburger Allgemeine".

Podstawą do kompromisu w tej sprawie między rządem federalnym i landami były dane o nowych przypadkach COVID-19, które wskazują, że mimo łagodzenia restrykcji, liczba nowych zachorowań utrzymuje się na podobnym poziomie, a nawet spada.

Jak podał w środę instytut Roberta Kocha w Berlinie, liczba nowych stwierdzonych przypadków choroby wzrosła w ciągu doby o 362.

