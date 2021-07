Niemcy: Odszkodowania za krzywdy w ośrodkach wychowawczych

Były bite, krępowane, molestowane. Uznawano je za upośledzone bądź sprawiające kłopoty wychowawcze. Pozbawiano edukacji szkolnej i właściwej opieki lekarskiej. Doświadczyły tego tysiące dzieci, które trafiły do domów dziecka, poprawczaków czy ośrodków dla upośledzonych i klinik psychiatrycznych w powojennych Niemczech. Dziś część dawnych wychowanków takich placówek otrzymuje odszkodowania za krzywdy od niemieckiej fundacji federalnej Uznanie i Pomoc.

Według niemieckiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych odszkodowania wypłacono dotąd 19 tysiącom osób, które doznały krzywd w dawnych ośrodkach i szpitalach dla dzieci niepełnosprawnych bądź zaburzonych psychicznie.

Późna sprawiedliwość

Kwota odszkodowania to 9000 euro. Kto zaś podczas pobytu w placówce wykonywał pracę, która powinna podlegać ubezpieczeniu socjalnemu, może otrzymać dodatkowo do 5000 euro wyrównania za utracone świadczenia emerytalne. Suma wypłaconych dotąd odszkodowań to 196,6 milionów euro - informuje agencja DPA, powołując się na dane ministerstwa.

Do końca czerwca 2021 roku osoby, które przebywały w ośrodkach dla niepełnosprawnych albo zaburzonych psychicznie w RFN w latach 1949-1975 oraz do 1990 roku w dawnej komunistycznej Niemieckiej Republice Demokratycznej, mogły zwracać się do fundacji federalnej, założonej w 2016 roku przez niemiecki rząd, kraje związkowe oraz Kościoły ewangelicki i katolicki. O odszkodowanie wystąpiło około 31 300 osób.

Obejrzyj wideo 04:53 Koszmar enerdowskich poprawczaków

Organizacje reprezentujące niepełnosprawnych długo walczyły o zadośćuczynienie dla wychowanków byłych ośrodków dla upośledzonych dzieci. Wcześniej utworzono fundusz dla ofiar placówek wychowawczych w RFN i NRD, ale nie obejmował on wychowanków ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych i chorych psychicznie. Dopiero w 2016 roku powołano fundację, która miała wesprzeć i tę grupę. Jak informowano wówczas, władze federalne, krajowe i Kościoły długo spierały się o kwestie finansowe porozumienia.

W 2019 roku fundacja Uznanie i Pomoc opublikowała wyniki badań nad udokumentowaniem losów grupy ofiar, którym jest poświęcona. Grupa ta nie jest mała. Według szacunków badaczy obejmuje ona 116 tysięcy dzieci, które w latach 1950-1975 przebywały w placówkach dla niepełnosprawnych, szpitalach i klinikach psychiatrycznych w RFN oraz do 140 tysięcy dzieci w takich instytucjach w dawnej NRD - od 1949 roku do końca jej istnienia w październiku1990 roku.

DPA/ widz