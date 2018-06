Niemcy odpadają z mundialu. "Gorzki wieczór"

Niemiecka jedenastka przegrała w Kazaniu z reprezentacją Korei Południowej 0:2. Wprawdzie Niemcy dominowali na boisku, jednak zabrakło im kreatywności i zaangażowania. – Bardzo trudno ubrać to w słowa. Do końca wierzyliśmy w zwycięstwo. Ale nie udało nam się wbić piłki do bramki. Mieliśmy wystarczającą ilość okazji. To co się dziś stało przetrąciło nam kręgosłup – skomentował Mats Hummels. Niemiecki piłkarz dodał, że ostatni przekonujący mecz Niemcy zagrali na jesieni 2017. – To bardzo, bardzo gorzki wieczór – powiedział.

W podobnym tonie wypowiedział się także trener niemieckiej reprezentacji. – To dla nas ogromne rozczarowanie. Zobaczymy jak to zostanie przyjęte. Gratulacje dla zwycięzców, nie zasłużyliśmy na to, by awansować – skomentował Joachim Löw. Analizując grę drużyny stwierdził, że w czasie całego turnieju Niemcom brakowało lekkości oraz dynamiki. – Oczywiście muszę za to przejąć odpowiedzialność – dodał.