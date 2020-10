Niemcy. Odmowa uścisku dłoni udaremniła otrzymanie obywatelstwa

Orzeczeniem sądu każdy, kto z powodu fundamentalistycznych wartości odmawia uścisku dłoni kobiety, nie może zostać obywatelem Niemiec. Dlatego sąd administracyjny w Mannheimie odrzucił wniosek o przyznanie niemieckiego obywatelstwa Libańczykowi, uzasadniając to tym, że postawa mężczyzny nie daje gwarancji na to, że przystosuje się on do niemieckich warunków życia.

Libańczyk mieszka legalnie w Niemczech od 2002 roku i pracuje obecnie jako ordynator w jednej z klinik.

Wcześniej przed sądem administracyjnym w Stuttgarcie lekarz bezskutecznie odwoływał się od decyzji o odrzucenie wniosku o niemieckie obywatelstwo przez starostwo. W swoim uzasadnieniu sąd w Stuttgarcie argumentował, że mężczyzna odmawia uścisku dłoni kobietom, postrzegając je jako zagrożenie w postaci pokusy seksualnej lub niemoralnego postępowania.

W 2015 roku lekarz odmówił uścisku dłoni urzędniczce podczas uroczystego nadania obywatelstwa. Tłumaczył to tym, że obiecał żonie - muzułmance narodowości niemieckiej i syryjskiego pochodzenia - że nie uściśnie ręki innej kobiecie.

Do rozprawy przed sądem w Mannheim doszło latem, ale strony zostały poinformowane o wyroku dopiero niedawno. Sąd dopuścił możliwość odwołania się od wyroku.

(DPA/jar)

