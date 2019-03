Niemcy: obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze?

Fala zachorowań na odrę w wielu regionach Niemiec skłoniła rząd w Berlinie do działania. Koalicja rządowa rozpatruje wprowadzenie w całym kraju obowiązkowych szczepień przeciwko zakaźnemu wirusowi. Informacje na ten temat potwierdził na zapytanie sieci RND polityk SPD Karl Lauterbach. Lauterbach podkreślił, że jego partia opowiada się za obowiązkiem szczepień dla dzieci, który ograniczy się do odry. – Rozmawiam o tym z ministrem zdrowia Jensem Spahnem i jestem przekonany, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić stosowną propozycję – dodał socjaldemokrata.

Prowadzenie rozmów w tej sprawie potwierdza ministerstwo zdrowia, które jest „zaniepokojone wzrostem zachorowań”. Już za ubiegłej kadencji zaczęły obowiązywać zaostrzone zasady dotyczące szczepień, m.in. obowiązkowe porady dla rodziców dzieci wieku przedszkolnym.

FDP: lepiej do 14. roku życia

Opozycyjna FDP chce pójść jeszcze dalej i obowiązkowymi szczepieniami objąć dzieci do 14. roku życia. – Nieszczepienie własnych dzieci jest nieodpowiedzialne w stosunku do własnego dziecka, ale i osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą się zaszczepić – powiedział wiceprzewodniczący klubu poselskiego FDP w Bundestagu Michael Theurer. Dodał, że ministerstwo zdrowia musiałoby odpowiednio poinformować ludzi i ułatwić dostęp do szczepień. Te z kolei mogłyby być oferowane także w szkołach i przedszkolach.

Zieloni: bez przymusu i sankcji

Partia Zielonych dystansuje się od planów koalicji rządowej. Zamiast na przymus i sankcje trzeba postawić na zaufanie i wyjaśniać panującą niepewność – powiedziała dziennikom grupy medialnej RND ekspertka Zielonych ds. zdrowia Kordula Schulz-Asche. „Do tego potrzebujemy uznania dla publicznej służby zdrowia i więcej personelu” – dodała. Polityk Zielonych podkreśliła jednocześnie, że szczepienie to akt społecznej solidarności. „Im więcej osób jest zaszczepionych, tym większa jest ochrona społeczeństwa, zwłaszcza tych, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą skorzystać ze szczepionek”.

Fala zachorowań

Okazją do wznowienia debaty na temat obowiązkowych szczepień ochronnych jest wzrost zachorowań na odrę w Bawarii, Badenii-Wirttembergii, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie. W Hildesheim (Dolna Saksonia) w lekcjach nie może uczestniczyć ponad 100 uczniów i nauczycieli, bo nie mają wystarczającej ochrony przed wirusem.

Również światowe organizacje biją na alarm. W 98 krajach w ubiegłym roku odnotowano wzrost zachorowań na odrę. Celowe działania na rzecz ograniczenia infekcji zostały zniweczone.

Wzrost o jedną trzecią

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza antyszczepionkowców do największych zagrożeń dla zdrowia na całym świecie. Przypadki odry wzrosły w ostatnim czasie o 30 proc. W 2017 r. zachorowało na tę chorobę w Niemczech około tysiąca osób. Jedna osoba zmarła, a 40 proc. pacjentów trafiło do szpitala.

Wirus odry łatwo się przenosi. Choroba początkowo przypomina grypę, a następnie objawia się charakterystyczną wysypką. Odra osłabia układ odpornościowy. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapalenia opon mózgowych i śmierci.

