Niemcy: obowiązek szczepień w niektórych zawodach

Zmiany w ustawie o ochronie przed infekcjami zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Za było 571 posłów, przeciw tylko 80. Wprowadzenie częściowego obowiązku szczepień to pierwszy projekt nowego niemieckiego rządu kierowanego przez kanclerza Olafa Scholza.

Nowe przepisy przewidują, że osoby pracujące z ludźmi wymagającymi opieki, a więc zatrudnieni w szpitalach czy domach spokojnej starości, będą musiały do 15 marca przyszłego roku okazać zaświadczenie o zaszczepieniu na koronawirusa albo o statusie ozdrowieńca. Z obowiązku zwolnione są tylko osoby, u których szczepienia nie są możliwe ze względów medycznych.

Nie bez kontrowersji

Nakaz szczepień dla grup zawodowych z sektora opieki zdrowotnej nie wszystkim się podoba. Nie brakuje głosów, że może to doprowadzić do odejścia z zawodu osób, które nie chcą się szczepić. A to pogłębiłoby dające się we znaki już teraz braki kadrowe.

Nowy minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach jednak broni decyzji rządu, zwracając uwagę na liczne zgony związane z koronawirusem w domach opieki. „Nie możemy tego akceptować” – powiedział. Polityk ocenił, że wspólnym wysiłkiem uda się odeprzeć falę zachorowań wywołaną wariantem delta i zapobiec rozprzestrzenieniu się wariantu omikron.

Więcej szczepień

Zmiany w ustawie mają też doprowadzić do przyspieszenia akcji szczepień poprzez zaangażowanie aptek, lekarzy dentystów oraz weterynarzy. Nowe przepisy dają niemieckim landom więcej swobody we wprowadzaniu ograniczeń życia publicznego. W krytycznych sytuacjach będzie można nakazywać zamknięcie klubów, barów czy restauracji, a także odwoływać imprezy masowe.

W odniesieniu do zbliżających się świąt, minister Lauterbach mówił w Bundestagu, że szybkie działanie jest konieczne. „Musimy osiągnąć to, aby przynajmniej święta i spotkania z najbliższymi nie tylko mogły się odbyć, ale by mogły odbyć się bezpieczenie”.

(RTR,DPA/szym)

