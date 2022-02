Niemcy obiecują pomoc dla Polski. Chodzi o uchodźców z Ukrainy

Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser, zapowiedziała wsparcie dla sąsiadujących krajów w przypadku napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy.

– Bardzo uważnie śledzimy, czy będzie miało miejsce przemieszczanie się uchodźców do krajów sąsiednich – powiedziała szefowa MSW w wywiadzie z siecią redakcji RND. Rząd w Berlinie jest w ścisłym kontakcie z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi UE – dodała. – Wesprzemy naszych sąsiadów – zwłaszcza Polskę – gdyby doszło do wzmożonego ruchu uciekinierów – powiedziała Faeser. Dotyczy to w szczególności pomocy humanitarnej.

Milion uchodźców

Komisja Europejska ostrzegła w ubiegłym tygodniu, że w przypadku militarnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą do Unii Europejskiej może przybyć nawet ponad milion uchodźców. Zakłada się, że mogliby oni początkowo przybywać głównie do Polski, która ma z Ukrainą wspólną granicę o długości 535 km. Ukraina graniczy także ze Słowacją, Węgrami i Rumunią.

– Wysoce agresywne działania Rosji są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Sytuacja na Ukrainie jest nad wyraz niebezpieczna. Jesteśmy bardzo czujni i przygotowani na wszelkie możliwe konsekwencje tego konfliktu – zapewniła Faeser.

Na Twitterze szefowa niemieckiego MSW zapowiedziała także wzmożoną czujność w związku z możliwymi cyberatakami. „Jesteśmy również przygotowani do obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz do ochrony obiektów w Niemczech” – napisała.

Naruszenie prawa międzynarodowego

W poniedziałek, 21 lutego, doszło do kolejnej eskalacji konfliktu ukraińskiego. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej oraz nakazał wysłanie wojsk do wschodniej części Ukrainy. Unia Europejska i USA ogłosiły sankcje.

Również kanclerz Niemiec Olaf Scholz nazwał uznanie przez Rosję separatystycznych republik „poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego”.

(EPD, AFP/dom)