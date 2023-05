Niemcy. Obława na domniemanych zwolenników ISIS

Policja w dziesięciu regonach Niemczech oraz w Holandii przeprowadziła obławę na domniemanych zwolenników tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Aresztowano siedem osób: cztery kobiety i trzech mężczyzn – podała w środę (31.05.2023) Prokuratura Federalna w Karlsruhe.

W trakcie obławy przeszukano w sumie ponad 100 obiektów w Berlinie, Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Bremie, Hamburgu, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie, Turyngii i Dolnej Saksonii, a także w Holandii. W akcji uczestniczyło około 1000 funkcjonariuszy federalnego i krajowych urzędów śledczych oraz policji.

Aresztowani to w większości obywatele Niemiec, ale także Kosowa, Maroka i Turcji. Zarzuca się im wspieranie działalności terrorystycznej za granicą poprzez przekazywanie datków na rzecz Państwa Islamskiego. Osoby te miały należeć do międzynarodowej siatki, zbierającej pieniądze na finansowanie aktywności ISIS w Syrii.

Odgrywali kluczowa rolę

Dwie ścigane w odrębnym postępowaniu zwolenniczki miały od 2020 roku zabiegać na kanale Telegram o datki dla ISIS. Pośrednicy finansowi mieli zbierać pieniądze i udostępniać konta lub cyfrowe skrzynki na darowizny. Za pośrednictwem tych kont pieniądze miały być udostępniane Państwu Islamskiemu.

Środki te miały zostać wykorzystane do poprawy sytuacji członków organizacji więzionych w północnej Syrii. Część pieniędzy posłużyła również do zorganizowania ich ucieczki lub przemycenia z obozów. Przypuszcza się, że w ten sposób do ISIS trafiło co najmniej 65 000 euro.

W obozie Al-Haul w północnej Syrii przetrzymywane są rodziny domniemanych członków ISIS Zdjęcie: Delil Souleiman/AFP

Według prokuratury aresztowane w środę osoby działały jako pośrednicy finansowi, odgrywając kluczową rolę w międzynarodowej siatce.

Zakaz wspierania ISIS w Niemczech

DPA zauważa, że od kilku lat w mediach społecznościowych prowadzone są kampanie, jak ta pod hasłem „Twoja siostra w obozie”. Mają one na celu wsparcie finansowe kobiet z ISIS, które przebywają z dziećmi w obozach w Syrii zwłaszcza w Al-Haul kontrolowanym przez grupy kurdyjskie. Wielokrotnie pojawiały się doniesienia, że kobiety, dzieci i młodzi ludzie, którzy nadal czują się związani z ISIS, zostali przemyceni z obozu w zamian za zapłatę dużych kwot.

Spośród kilkudziesięciu kobiet z ISIS, które powróciły do Niemiec w ostatnich latach, sporo zostało zatrzymanych po przyjeździe i postawionych przed sądem. Niektóre z nich przybyły do Niemiec z Syrii wraz z dziećmi, inne zostały deportowane lub powróciły na własną rękę.

Od 2014 r. czyny popełnione przez członków lub zwolenników ISIS, którzy są obywatelami niemieckimi, mieszkają w Niemczech lub są tu aktywni, mogą być ścigane na podstawie kodeksu karnego. 12 września 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakazało działalności ISIS w Niemczech. Zakaz ten obejmuje także aktywność w mediach społecznościowych i udział w demonstracjach na rzecz ISIS, jak również wszelkiego rodzaju działania służące wsparciu tej organizacji, takie jak pozyskiwanie pieniędzy i materiałów, a także rekrutacja bojowników.

(DPA/widz)

