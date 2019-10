Niemcy o ekologii i migrantach. Najnowszy sondaż

Przez kilka miesięcy temat ochrony klimatu dominował w niemieckiej przestrzeni publicznej. Niemiecki rząd zareagował uchwaleniem pakietu ustaw. Ich punktem ciężkości jest wsparcie przyjaznej dla środowiska mobilności.

Według najnowszego sondażu Deutschlandtrend, przygotowanego przez sondażownię Infratest Dimap, większość Niemców opowiada się za pragmatycznym podejściem do ochrony klimatu. Czterech na pięciu ankietowanych wprawdzie widzi potrzebę działania, jednak tylko co czwarty popiera protesty ekologów, blokady czy demonstracje uliczne. Demonstracje uczniów tzw. "Friday for Future" również napotykają na opór. Dwie trzecie ankietowanych nie popiera tego, by uczniowie zamiast na lekcje chodzili na demonstracje na rzecz ochrony klimatu.

Badacze opinii publicznej zapytali też na ile ankietowani skłonni są akceptować państwowe zakazy. 57 procent osób nie ma z tym problemu.

Kolejni uchodźcy do Niemiec?

Państwa Unii Europejskiej nie mogą dojść do porozumienia w sprawie relokacji uchodźców. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer stawia na grupę państw, które dobrowolnie zgodziłyby się przyjąć uchodźców uratowanych na morzu. Niemcy chcą przyjąć jedną czwartą ich ogólnej liczby. 60 proc. ankietowanych uważa, że byłoby to właściwe.

Wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych w Niemczech

W rankingu najpopularniejszych polityków nadal prowadzi Angela Merkel. Na czele sondaży jest także jej partia CDU, która wraz z siostrzaną CSU cieszy się poparciem 28 proc. wyborców. Na drugim miejscu znajduje się partia Zielonych z poparciem 24 proc. przed prawicową AfD (14 proc.) i socjaldemokratyczną SPD (13 procent).

(DPA/du)