Niemcy: nowy system obrony powietrznej dla Ukrainy

Według opublikowanego w piątek (5.01.2024) przez niemiecki rząd zestawienia do Ukrainy trafił nowy system obrony powietrznej Skynex wraz z amunicją, jak również pociski do systemu obrony powietrznej Iris-T SLM oraz dwa radary TRML-4D.

Dostarczono ponadto dziesięć kolejnych bojowych wozów piechoty typu Marder razem z amunicją i częściami zamiennymi, dwa kolejne wozy saperskie Wisent oraz inżynieryjny pojazd opancerzony Biber z częściami zamiennymi. Dostawy objęły także amunicję artyleryjską, amunicję do broni strzeleckiej, zimowe siatki maskujące i zimowe poncza maskujące.

Podziękowania Zełenskiego

Za nowy pakiet pomocy wojskowej podziękował Niemcom prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na platformie X napisał on, że pomoc przychodzi „we właściwym czasie” oraz koncentruje się na priorytetach Ukrainy, przede wszystkim na obronie powietrznej.

„Zaawansowany system Skynex i dodatkowe pociski Iris–T SLM wzmocnią naszą obronę powietrzną i uratują więcej istnień ludzkich” – podkreślił Zełenski.

Według producenta systemu Skynex, koncernu Rheinmetall, jest on przeznaczony do obrony powietrznej bliskiego zasięgu, Może zestrzeliwać atakujące drony lub pociski manewrujące amunicją 35 mm.

Zmasowane ataki Rosji

Po świętach Bożego Narodzenia Rosja rozpoczęła jedną z największych serii ataków rakietowych na Kijów i inne ukraińskie miasta. Ukraina odpowiedziała atakami rakietowymi na rosyjski region przygraniczny Biełgorod.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit powiedział w piątek, że jeśli chodzi o obronę powietrzną, to dostarczono „to, co jest możliwe” i stale trwa przegląd zasobów. – Czynnikiem, który ogranicza w tej chwili, jest produkcja, czyli to, co można wyprodukować – dodał. Według Hebestreita obecnie trwają analizy, czy niektórzy zagraniczni odbiorcy mogą odłożyć swoje zamówienia na broń, ustępując miejsca Ukrainie, i zrealizować je póżniej.

Bez zmian ws. taurusów

Według Hebestreita w sprawie apeli o dostarczenie Ukrainie pocisków manewrujących Taurus nie ma aktualnie nic nowego do zakomunikowania. Kanclerz Olaf Scholz sprzeciwia się przekazaniu Kijowowi tej broni. Taurus ma zasięg ponad 500 km i ułatwiłby Ukraińcom atakowanie składów broni i linii zaopatrzenia na terytorium Rosji.

AFP/ widz

