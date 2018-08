Niemcy: nowy pomysł na integrację uchodźców

Gdyby uchodźcy dobrowolnie lub obowiązkowo przepracowali rok na rzecz niemieckiego społeczeństwa, posłużyłoby to ich integracji w naszym państwie i społeczeństwie, powiedziała sekretarz generalna CDU Annegret Kramp-Karrenbauer w wywiadzie dla grupy medialnej Funke. Jej zdaniem takie rozwiązanie "zwiększyłoby akceptację ludności wobec uchodźców żyjących wśród nas".

Impuls wyszedł z bazy CDU

Dyskusja na temat objęcia uchodźców powszechną roczną służbą wojskową lub służbą pracy na rzecz Niemiec w sektorze socjalnym, narodziła się kilka tygodni temu w szeregach CDU. Sekretarz generalna CDU Kramp-Karrenbauer oceniła ten pomysł jako ważny wkład partyjnych dołów w nowy program Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Wielu członków CDU opowiada się za zmodyfikowaniem dotychczasowej formy ochotniczej służby wojskowej oraz tzw. "roku socjalnego", czyli dobrowolnej rocznej pracy w sektorze socjalnym i za objęciem nią także młodych uchodźców i migrantów obojga płci ubiegających się o azyl w Niemczech, wyjaśniła Kramp-Karrenbauer.

Wśród chadeków, dodała, przeważa opinia, że taka służba powinna mieć charakter obowiązkowy. Trudno jednak w tej chwili stwierdzić, czy da się to wprowadzić w życie, ponieważ takie rozwiązanie wielu ludziom może kojarzyć się ze Służbą Pracy Rzeszy. Chodzi tu o model kształtowania postaw obywatelskich przez naukę i pracę, wprowadzony w III Rzeszy pod koniec czerwca 1935 roku. Polegał on na obowiązku półrocznej pracy na rzecz państwa przez młodych mężczyzn, a od września 1939 roku także przez kobiety.

Rozważane są cztery modele

Jak poinformowała dalej sekretarz generalna CDU, rozważane są cztery różne modele takiej służby. "Jeden z nich będzie elementem naszego programu w następnych wyborach", zapowiedziała, nie podając jednak bliższych szczegółów na ich temat.

Po zniesieniu w 2011 roku w Niemczech zasadniczej służby wojskowej, można zgłaszać się do odbycia służby ochotniczej w wymiarze od 7 do maksymalnie 23 miesięcy. Niezależnie od tego można także dobrowolnie zgłosić się do pracy w sektorze socjalnym, co jest alternatywą wobec, także zniesionej, zastępczej służby wojskowej.

CDU krytykuje azyl w Kościele

We wspomnianym na początku wywiadzie dla grupy medialnej Funke Annegret Kramp-Karrenbauer wypowiedziała się także na temat "Azylu w Kościele", czyli akcji udzielania przez niemieckie Kościoły schronienia uchodźcom bez zezwolenia na pobyt w Niemczech, którym deportacja do kraju pochodzenia grozi więzieniem, a w najgorszym wypadku także torturami i śmiercią.

Zdaniem sekretarz generalnej CDU, jeśli niektóre parafie uważają obowiązujące uregulowania między Kościołem i państwem za zbyt surowe i podejmują w związku z tym własne działania wobec uchodźców, udzielając im schronienia i ochrony, to wyłamują się w ten sposób z przyjętych wcześniej zobowiązań. Zaangażowanie się w życie kościelne nie oznacza bowiem, że ktoś ma prawo uważać, że stoi ponad obowiązującym w Niemczech prawem, oświadczyła Kramp-Karrenbauer, która sama jest członkinią Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików.

Państwo i Kościoły uzgodniły, że w szczególnych przypadkach parafie mogą udzielać schronienia uchodźcom ze względów humanitarnych, ale muszą poinformować władze administracyjne o tym, kto z niej korzysta i przestrzegać także innych reguł postępowania. W ostatnich dniach poinformowano, że tylko co druga parafia w Niemczech wywiązuje się z tego obowiązku.

