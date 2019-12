Niemcy: nowy podatek od emisji CO2 wyższy niż planowano. Wzrosną ceny

Przedstawiciele niemieckiego rządu porozumieli się z przedstawicielami krajów związkowych (landów) w sporze o nowy pakiet klimatyczny. Od 2021 roku rafinerie i sprzedawcy gazu będą płacić 25 euro za każdą tonę emitowanego dwutlenku węgla. Opłata będzie stopniowo rosnąć do 55 euro za tonę w 2025 roku.

To zdecydowanie więcej niż dotychczas planował niemiecki rząd. W ramach ogłoszonego we wrześniu pakietu klimatycznego nowa opłata za tonę emisji CO2 w transporcie i budownictwie miała wynosić od 10 euro w 2021 roku do 35 euro w 2025 roku. Te ceny natrafiły jednak na silny opór ze strony Zielonych, którzy domagali się wyższego podatku, aby szybciej ograniczać niemieckie emisje dwutlenku węgla.

Zieloni, którym przypisuje się szczególne kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska, współrządzą w 10 z 16 niemieckich landów. Dzięki temu mają silną reprezentację w drugiej izbie niemieckiego parlamentu, Bundesracie, w którym zasiadają przedstawiciele landowych rządów. Po blokadzie części pakietu klimatycznego Zielonym udało się wymusić ustępstwa ze strony rządu federalnego.

Droższa benzyna i ogrzewanie, tańszy prąd

Według "Spiegel Online" nowe ceny emisji już w 2021 roku mogą spowodować wzrost cen benzyny o 7-8 centów za litr. Wzrost cen gazu może przełożyć się też na wyższe ceny ogrzewania (nowe przepisy nie obejmują jednak węgla). Nowe opłaty mają skłonić konsumentów i przedsiębiorstwa do inwestycji w niskoemisyjne technologie.

Nowe ustalenia są pozytywnie przyjęte przez naukowców. "Ustalony korytarz cenowy może faktycznie doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych", ocenił Ottmar Edenhofer, dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badań Skutków Zmian Klimatu.

Aktywiści krytykują ich zdaniem niewystarczające plany ochrony klimatu: w pobliżu Bundestagu symbolicznie ratują ze Szprewy rządowy pakiet klimatyczny, Berlin, 29 listopada 2019

Z drugiej strony agencja DPA donosi, że niemiecki rząd planuje jednocześnie zmniejszyć dopłaty na rzecz odnawialnych źródeł energii, więc nowe koszty mają zwrócić się konsumentom w formie niższych cen prądu.

Przed skutkami wzrostu cen mają być też ochronione osoby dojeżdżające do pracy: o kilka centów na kilometr mają wzrosnąć ulgi podatkowe dla osób, które codziennie dojeżdżają więcej niż 20 kilometrów.

Tańsze bilety kolejowe i ulgi przy remontach

Dzięki uzgodnionym zmianom, które Bundestag i Bundesrat mają przegłosować jeszcze w tym tygodniu, wejść w życie mają też inne elementy pakietu klimatycznego. Już od stycznia 2020 roku podatek VAT na dalekobieżne bilety kolejowe ma zmniejszyć się z 19 do 7 proc., aby więcej osób przesiadało się z samochodu i samolotu do pociągu. Planowane są też nowe ulgi podatkowe przy renowacjach budynków zmniejszających zużycie energii.

dpa, epd, spon/gsz