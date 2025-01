Niemcy. Nowe przepisy ws. restytucji zrabowanych dzieł

Niemiecki rząd zatwierdził reformę procedury restytucji dzieł sztuki zagrabionych przez nazistów. Reforma przewiduje utworzenie trybunału arbitrażowego zamiast komisji doradczej. To gremium będzie powoływane wspólnie przez rząd federalny, kraje związkowe, władze lokalne raz z przedstawicielami ofiar i ich potomków, Konferencję Roszczeń Żydowskich i Centralną Radę Żydów w Niemczech.

– Ułatwiamy restytucję mienia zagrabionego przez nazistów – powiedziała w środę (8.01) w Berlinie minister ds. kultury Claudia Roth (Zieloni). Jak dodała, do wszczęcia postępowania arbitrażowego wystarczyć będzie jedynie wniosek poszkodowanych, bez konieczności uzyskania zgody muzeów.

Claudia Roth: Ułatwiamy restytucję zagrabionego mienia Zdjęcie: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Pochwała i krytyka

– To dobrze, że rząd zgodził się dziś na nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu zagrabionych przez nazistów dzieł sztuki do równego trybunału arbitrażowego w tych trudnych politycznie czasach – skomentował rzecznik Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Jak dodał, arbitraż jest ważnym krokiem na drodze do prawa restytucyjnego, które będzie wiążące również dla instytucji prywatnych, tak jak ma to już miejsce w innych krajach europejskich i co pozostaje celem społeczności żydowskiej w Niemczech.

We wtorek międzynarodowi prawnicy, historycy i potomkowie byłych właścicieli wezwali kanclerza Olafa Scholza (SPD) do ulepszenia prawa restytucyjnego dotyczącego mienia zagrabionego przez nazistów w Niemczech. W liście otwartym sprzeciwili się oni pomysłowi powołania trybunałów arbitrażowych do spraw restytucji mienia nazistowskiego przed zaplanowanymi na luty 2025 wyborami. Zdaniem sygnatariuszy stworzenie trybunału arbitrażowego rażąco pogarszy sytuację poszkodowanych.