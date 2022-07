Niemcy. Nowe prawo pobytu dla cudzoziemców

Niemiecki rząd rozpoczął pierwszy etap planowanej reformy prawa migracyjnego. Projekt ustawy o „szansy na prawo do pobytu” ma zapewnić tysiącom cudzoziemców, którzy od lat przebywają w Niemczech bez prawa do stałego pobytu, perspektywę długoterminowego pobytu. Nowe przepisy mają położyć kres obecnej praktyce przedłużania tolerowanych pobytów.

Prawo do pobytu dla dobrze zintegrowanych

Nowe przepisy mają dotyczyć osób, które w dniu 1 stycznia 2022 roku mieszkały w Niemczech od co najmniej pięciu lat i opowiadają się za demokracją. W ciągu roku osoby te mogą spełnić pozostałe wymagania dotyczące prawa do pobytu. Jeśli udowodnią, że znają w wystarczającym stopniu język niemiecki i są w stanie zarobić na własne utrzymanie, otrzymają zgodę na stały pobyt.

Z oficjalnych danych wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 r. około 242 tys. cudzoziemców w Niemczech miało status pobytu tolerowanego, z czego około 136 tys. przez okres dłuższy niż pięć lat.

Możliwość uzyskania prawa do stałego pobytu nie będzie dotyczyć osób karanych i tych, które podały fałszywe informacje na temat swojej tożsamości. Tolerowani cudzoziemcy, którzy weszli w konflikt z prawem, mają być łatwiej deportowani – wynika z nowego projektu ustawy.

Znajomość języka a łączenie rodzin

Nowa ustawa dotyczy także imigracji wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. W przyszłości będą oni mogli sprowadzać do Niemiec swoich małżonków i nieletnie dzieci bez konieczności udowadniania znajomości języka niemieckiego, co do tej pory stanowiło dużą przeszkodę w łączeniu rodzin.

Planuje się także ułatwić integrację osobom ubiegającym się o azyl. W przyszłości mają one mieć od samego początku dostęp do kursów integracyjnych i zawodowych kursów językowych.

Nowy początek w polityce migracyjnej

Jeszcze przed końcem roku niemiecki rząd chce wprowadzić drugi pakiet migracyjny. W umowie koalicyjnej partie rządzące – SPD, Zieloni i FDP – uzgodniły m.in. łatwiejszą naturalizację dla osób z tzw. pokolenia gastarbeiterów oraz wprowadzenie dla migracji zarobkowej wzorowanej na Kanadzie „karty umożliwiającej pobyt w oparciu o system punktowy”.

Niemiecki rząd podkreśla, że za pomocą aktywnej i uporządkowanej polityki chce kształtować nowy początek w polityce migracyjnej i integracyjnej, która pasuje do nowoczesnego kraju imigracyjnego. Projekt ustawy musi jeszcze przyjąć niemiecki parlament.

Opozycyjna chadecja skrytykowała projekt nowego prawa pobytu. Rzecznik ds. polityki wewnętrznej klubu poselskiego CDU/CSU w Bundestagu Alexander Throm powiedział dziennikowi „Handelsblatt”, że rząd „nagradza ludzi, którzy nie są prześladowani i nie potrzebują ochrony, którzy musieliby opuścić kraj, a mimo to uparcie tego odmawiają”.

(DPA, AFP, RTR/dom)