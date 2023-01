Niemcy. Nieznane losy ponad 2 tysięcy nieletnich uchodźców

Obecnie 2009 dzieci i nastolatków, którzy przybyli do Niemiec jako uchodźcy bez opieki, jest zarejestrowanych na policji jako osoby zaginione – poinformował w piątek (6.1.23) w Berlinie Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci (Deutsches Kinderhilfswerk – niem.), powołując się na dane Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej. Od początku ubiegłego roku liczba ta wzrosła o dziesięć procent.

Zdaniem organizacji pomocowej należy zintensyfikować działania mające na celu wyjaśnienie tej sytuacji. – Zwiększona liczba zaginionych dzieci uchodźców pokazuje, że transgraniczne i krajowe systemy ochrony dzieci, jak również związane z nimi systemy rejestracji, muszą zostać ulepszone – zażądał dyrektor organizacji Holger Hofmann. Zaznaczył, że tylko w ten sposób nieletni, którzy przybywają do Niemiec, mogą być skuteczniej chronieni i otrzymywać lepsze wsparcie. Dodał też, że na razie niewiele wiadomo o sytuacji zaginionych nieletnich.

– Tylko wtedy, gdy przyczyny zaginięć staną się jasne, można dokonać ukierunkowanych inwestycji w środki zapobiegawcze – tłumaczył Hofmann. Zwrócił też uwagę na fakt, że duże znaczenie mają „dobrze wyposażone systemy opieki nad dziećmi i młodzieżą, szybko zapewnione perspektywy pobytu i możliwości łączenia rodzin”. W wielu miejscach systemy wsparcia dla dzieci i młodzieży nie nadążały za zwiększoną liczbą małoletnich uchodźców bez opieki.

Hofmann wyjaśnił, że nie można wykluczyć, że doszło do błędów w zapisie danych dotyczących dzieci, które przyjechały do Niemiec, czyli, że dzieci znajdują się u krewnych lub doszło do błędów podczas ich rejestracji. Jednak według Hofmanna nie ma na ten temat żadnych wiarygodnych informacji. Ponadto można założyć, że część dzieci nie została zameldowana po wjeździe do Niemiec, dlatego można założyć „pewną” liczbę niezgłoszonych przypadków.

(KNA, AFP/ gwo)