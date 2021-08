Niemcy: niezaszczepieni będą mieli pod górkę

Najpóźniej 23 sierpnia w Niemczech mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące walki z pandemią koronawirusa. To odpowiedź na rosnącą od kilku tygodni liczbę nowych infekcji. Nowe regulacje przyjęto podczas wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z premierami poszczególnych niemieckich landów.

Merkel i premierzy krajów związkowych ustalili, że tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy albo posiadające aktualny negatywny wynik testu będą mogły korzystać z hoteli, basenów, siłowni, salonów fryzjerskich czy wchodzić do restauracji, szpitali i domów opieki. Nie będzie to dotyczyć dzieci i młodzieży szkolnej.

Koniec z darmowym testowaniem

Test na koronawirusa nie może być starszy niż 24 godziny w przypadku szybkiego testu antygentowego i 48 godzin w przypadku testu PCR. Jednocześnie zapowiedziano, że 11 października zniknie możliwość bezpłatnego wykonywania testów. Obecnie wszyscy mieszkańcy Niemiec mogą nieodpłatnie poddać się testowi.

Punkt testowania na koronawirusa na lotnisku w Kolonii

Lokalne władze będą mogły zawiesić stosowanie powyższych zasad, jeśli w jakiejś gminie liczba zakażeń będzie utrzymywać się na stabilnym niskim poziomie. Wartością graniczną ma być tygodniowy wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców na poziomie 35.

Szefowa rządu i władze landów podkreśliły jednocześnie, że wskaźnik zapadalności nie będzie jedynym, na podstawie którego podejmowane będą w przyszłości decyzje na temat kolejnych kroków w walce z pandemią. Pod uwagę będzie też brane liczba ciężkich przypadków choroby i przyjęć do szpitali oraz poziom zaszczepienia społeczeństwa.

Apel o szczepienia

Uczestnicy narady zaapelowali też do mieszkańców Niemiec o jak najszybsze skorzystanie z oferty szczepień. Zakłady pracy mają motywować zatrudnionych do szczepień i ułatwiać im dostęp do szczepionek, choćby poprzez lekarzy zakładowych.

Osoby zaszczepione albo ozdrowieńcy nie będą też musiały poddawać się kwarantannie po powrocie z zagranicznych podróży do krajów uważanych za obszary wysokiego ryzyka.

Wszyscy, zarówno zaszczepieni jak i nie, nadal będą musieli nosić maseczki w środkach komunikacji publicznej czy w sklepach, choć niektóre landy, jak na przykład Saksonia, zniosły już obowiązek noszenia maseczek w czasie niskiej zapadalności.

Kanclerz Angela Merkel wykluczyła kolejny twardy lockdown w Niemczech. Jak powiedziała, tak długo jak szczepionki działają przeciwko wariantowi Delta, nie można tak po prostu odbierać praw podstawowych osobom już zaszczepionym. Zastrzegła jednak, że jeśli pojawi się mutacja wirusa, przeciwko której szczepionki nie chronią, to sytuacja będzie wówczas inna.

(DPA/szym)

