Niemcy. Niesłabnąca popularność pracy zdalnej

Mimo słabnącej pandemii praca w domu nadal cieszy się wielkim zainteresowaniem. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez monachijski instytut Ifo, odsetek niemieckich pracowników, którzy przynajmniej częściowo pracują w domu, wyniósł w kwietniu 24,9 procent. W marcu było to 27,6 procent.

- Po zniesieniu 20 marca obowiązku zdalnej pracy korzystanie z tej formy utrzymuje się na wysokim poziomie - mówi ekspert Ifo Jean-Victor Alipour. - Najwyraźniej wiele firm na stałe przestawiło się na bardziej elastyczne modele pracy - stwierdza. Według wyliczeń Ifo aktualnie wykorzystywana jest nieco mniej niż połowa z 56-procentowego potencjału pracy z domu.

W sektorze motoryzacyjnym udział pracy zdalnej spadł w ubiegłym miesiącu szczególnie gwałtownie - z 28,4 do 17,8 procent. Z drugiej strony, dla całego sektora produkcyjnego wskaźnik ten spadł tylko nieznacznie z 18,6 do 16,3 procent.

Średnio największa oferta pracy zdalnej utrzymuje się wśród usługodawców. Udział ten spadł do 35,3 procent, z poziomu 38,7 procent w marcu. Wśród dostawców usług IT 72,3 procent nadal pracuje w domu, podczas gdy w marcu było to 76,8 procent.

Nie chcą wracać do biur

20 marca zniesiono wszystkie ograniczenia nałożone z powodu pandemii, w tym obowiązkowe przepisy regulujące pracę zdalną.Jak wynika z reprezentatywnego badania Forsa przeprowadzonego na zlecenie platformy internetowej Xing, mniej więcej jeden na sześciu pracowników nie chciał wracać do biura nawet po zakończeniu restrykcji pandemicznych.

W obliczu wojny w Ukrainie minister gospodarki Niemiec Robert Habeck ponownie zwrócił uwagę na zwiększone wykorzystanie z pracy zdalnej. Według polityka Zielonych pracodawcy powinni w miarę możliwości oferować takie rozwiązanie na zasadzie dobrowolności, aby oszczędzać energię. Przede wszystkim można byłoby pracować z domu przez jeden lub dwa dni w tygodniu, jak to miało miejsce w czasie pandemii.

(RTR, DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>