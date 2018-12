Niemcy: niektóre lotniska zwiększają środki bezpieczeństwa

Podobnie jak lotnisko w Stuttgarcie również inne lotniska na południowym zachodzie Niemiec zwiększyły środki bezpieczeństwa z powodu ostrzeżenia przed próbami szpiegostwa. Problem dotyczy również lotniska we Friedrichshafen, w Karlsruhe/Baden-Baden oraz w Mannheim. Jak poinformował odpowiedzialny za bezpieczeństwo lotniska w Stuttgarcie komisariat policji z Reutlingen „zwiększona została kontrola, a służby policyjne mają pistolety maszynowe oraz kuloodporne kamizelki”.

Już w środę (19.12.2018) wieczorem zaostrzono na stuttgarckim lotnisku środki bezpieczeństwa. Powodem były uzyskane informacje, że liczne osoby usiłowały szpiegować procedury lorniskowe. Jak wynika z kręgów bezpieczeństwa w Stuttgarcie, wskazówki pochodzą od francuskich władz.

Paryż przed tygodniem

Władze niemieckie są szczególnie wyczulone, ponieważ już przed tygodniem islamiści mieli podjąć próby szpiegowania na lotnisku Charles'a de Gaulle'a w Paryżu. Jedna z kamer monitorujących to największe francuskie lotnisko sfilmowała wyglądających na Arabów młodych mężczyzn, którzy podjechali samochodem do jednego z terminali robiąc zdjęcia budynku. Policja i wywiad we Francji i w Niemczech porównały ze sobą nagrania wideo z lotnisk w Stuttgarcie i w Paryżu. Policja niemiecka z powodu trwającego dochodzenia nie ujawniła jednak żadnych szczegółów. Jak zapewniła chodzi o jedynie „o środki ostrożności”. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o informowanie o wszelkich podejrzanych działaniach. Nie wiadomo, jak długo jeszcze utrzymane zostaną środki ostrożności. Według rzeczniczki lotniska nie prowadzi to w żadnym razie do jakichkolwiek utrudnień dla pasażerów. A jak poinformował rzecznik federalnej policji kryminalnej w Stuttgarcie, również pozostałe wielkie lotniska niemieckie: Berlin, Duesseldorf, Frankfurt nad Menem, Hamburg są obecnie "uwrażliwione".

dpa / jar