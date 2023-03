Niemcy. Niebezpiecznie na dworcach

Poziom przestępczości był w ubiegłym roku wysoki nie tylko na największych dworcach kolejowych Niemiec, ale także w mniejszych miastach. Najwięcej przestępstw z użyciem przemocy odnotowano na dworcach głównych w Hamburgu, Hanowerze i Norymberdze. Według policyjnych statystyk najwięcej przestępstw o charakterze seksualnym miało zaś miejsce na dworcu głównym w Kolonii.

Jak wynika z danych, szczególnie niebezpieczny okazał się dworzec główny w Norymberdze. W trzech kategoriach: pod względem przestępstw seksualnych, przestępstw z użyciem przemocy oraz przeciwko mieniu znalazł się on w pierwszej trójce.

Natomiast na dworcu głównym w Dortmundzie w tym samym okresie odnotowano więcej przestępstw z użyciem broni i czynów karalnych związanych z narkotykami niż na jakimkolwiek innym niemieckim dworcu kolei dalekobieżnej. Również dworzec główny w Duesseldorfie okazał się jednym z najczęstszych miejsc, gdzie dochodziło do tego typu przestępstw.

Pół tysiąca rannych policjantów

Łącznie na niemieckich dworcach kolejowych odnotowano w 2022 roku ponad 23 tysiące przestępstw z użyciem przemocy, w tym także z użyciem broni. Rannych zostało 529 policjantów, z których 68 było następnie niezdolnych do służby.

Dworzec główny w Kolonii. To tu odnotowano w 2022 r. najwięcej przestępstw o charakterze seksualnym.

Według niemieckiej kolei (DB) najczęściej odwiedzanym dworcem kolejowym w Niemczech jest dworzec główny w Hamburgu ze średnią liczbą około 537 tysięcy podróżnych i odwiedzających dziennie, a następnie dworce główne we Frankfurcie nad Menem i Monachium.

Dworzec Główny w Berlinie zajmuje czwarte miejsce z około 329 tys. osób dziennie, zaś w Kolonii rocznie przebywa ok. 318 tys. osób. Hanower zajmuje siódme miejsce, a Duesseldorf dziesiąte z około 246 tys. osób dziennie. Dworzec główny w Norymberdze nie znajduje się wśród dziesięciu najbardziej ruchliwych stacji.

Więcej kamer

Rzeczniczka kolei poinformowała, że oprócz funkcjonariuszy policji federalnej nad bezpieczeństwem pasażerów, gości i pracowników czuwało w ubiegłym roku około 4300 pracowników ochrony DB. „Oprócz pracowników ochrony kolejnym filarem koncepcji bezpieczeństwa na kolei jest monitoring wideo” – dodała.

Według przekazanych przez nią informacji do końca 2024 roku liczba kamer na dworcach zostanie zwiększona z obecnego poziomu około 9 tysięcy do około 11 tysięcy. Jak podkreśliła rzeczniczka, dostęp do przechowywanych zapisów ma tylko policja federalna.

