Niemcy nie importują już rosyjskiej ropy

Jak poinformował w poniedziałek Niemiecki Urząd Statystyczny, w styczniu Niemcy importowały z Rosji jeszcze tylko 3500 ton ropy. W tym samym miesiącu rok temu tuż przed rosyjską napaścią na Ukrainę sprowadzano jeszcze 2,8 mln ton ropy z tego kraju. Tym samym „import ropy z Rosji został praktycznie zakończony” – podano.

Udział importowanej ropy rosyjskiej do Niemiec spadł z 36,5 procent w styczniu 2022 roku do obecnie 0,1 procent.

W sumie na początku bieżącego roku sprowadzono do Niemiec 6,2 mln ton ropy naftowej o łącznej wartości 3,8 mld euro. W odniesieniu do ilości było to o 20,5 procent mniej, a w odniesieniu do wartoścci o 9,6 procent mniej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Nowe źródła importu

Odejście Niemiec od rosyjskiej ropy nadrobione zostało importem tego surowca z Norwegii. Sprowadzono stamtąd 987 tysięcy ton o wartości 569 mln euro co daje wzrost rzędu 44 procent. Niedobory ropy rosyjskiej wyrównane zostały także importem z Wielkiej Brytanii (959 tys. ton za sumę 562 mln euro, co odpowiada wzrostowi o 42 procent) oraz z Kazachstanu (928 tys. ton o równowartości 527 mln euro i wzroście o 34,6 procent). Do grupy pozostałych dostawców ropy do Niemiec zaliczają się jeszcze USA (884 tys. ton o wartości 628 mln euro) i Emiraty Arabskie, które dostarczyły 510 tys. ton o łącznej wartości 352 mln euro.

W styczniu bieżącego roku tona ropy naftowej kosztowała przeciętnie 611 euro, tym samym cena tego surowca był mocno poniżej najwyższego dotąd pułapu cenowego z czerwca 2022 roku, kiedy za tonę czarnego złota trzeba było płacić 796 euro.

Przeciętna cena za tonę ropy w 2022 roku wynosiła 686 euro. „Była to najwyższa średnia roczna wartość od początku prowadzenia statystyki handlu zagranicznego w 1950 roku” – podali statystycy z Wiesbaden. Tym samym dawny roczny rekord 644 euro za tonę ropy z roku 2012 został wyraźnie przekroczony. W 2021 roku średnia wartość wynosiła jeszcze 430 euro za tonę.

