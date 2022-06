Niemcy nie chcą wydobywać gazu z łupków

W wywiadzie dla dziennika „Welt am Sonntag” były prezes Federalnego Instytutu Nauk Geologicznych i Zasobów Naturalnych, Hans-Joachim Kuempel apeluje o uruchomienie wydobycia gazu z łupków. Przypomina, że w Niemczech istnieje taki potencjał. „Dopóki w Niemczech potrzebny jest gaz ziemny, dopóty odwracanie się od takiej możliwości jest – delikatnie mówiąc – aktem głupoty", mówi.

Podkreśla, że w Niemczech pod powierzchnią ziemi znajduje się do 2,3 biliona metrów sześciennych gazu ziemnego w skałach, nadającego się do eksploatacji poprzez szczelinowanie. To, jak podkreśla Kuempel, wystarczająco dużo, aby zaopatrywać ten kraj w gaz ziemny przez dziesięciolecia.

Zagrożenie dla środowiska

Dzięki szczelinowaniu, przez kilkadziesiąt lat w Niemczech możliwa byłaby produkcja 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Odpowiadałoby to połowie obecnych dostaw gazu ziemnego z Rosji. W ten sposób zależność od importu byłaby „znacznie zmniejszona”.

Szczelinowanie to proces wydobywania gazu lub ropy naftowej z warstw skalnych przy użyciu ciśnienia i środków chemicznych, co stwarza zagrożenia dla środowiska. Krytycy zwracają uwagę również na proces skraplania poprzez silne chłodzenie, które według ekologów oznacza stratę do 25 procent energii zawartej w gazie.

Jedna piąta niemieckiego rynku

Federalny minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) dąży do niezależności energetycznej od Rosji, jednak odrzuca możliwość szczelinowania w Niemczech, wskazując na możliwe negatywne skutki dla środowiska oraz przeszkody prawne. Ostatnio lider CSU Markus Soeder i minister gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii Andreas Pinkwart (FDP), jak również szef Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW) Michael Huether, wezwali do sprawdzenia możliwości szczelinowania.

Ekspert Mohammed Amro z Akademii Górniczej we Freibergu powiedział gazecie „Welt am Sonntag", że zniesienie zakazu szczelinowania w Niemczech umożliwiłoby rozpoczęcie wydobycia w ciągu roku. W ciągu pięciu lat rodzima produkcja gazu ziemnego mogłaby pokryć jedną piątą całego zapotrzebowania na gaz w Niemczech. „Brak szczelinowania w Niemczech to poważny błąd" – uważa też Werner Ressing, były dyrektor departamentu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki.

(DPA/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>