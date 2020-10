Niemcy: Nie będzie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19

„Będzie możliwość szczepienia się i tego będziemy się trzymać” - zapewnił w środę (14.10.2020) niemiecki minister zdrowia Jens Spahn (CDU). Jak zaznaczył, konieczne jest objęcie szczepieniami co najmniej od 50 do 65 procent populacji kraju, a celem jest osiągnięcie tego wskaźnika poprzez dobrowolne szczepienia.

Trudno będzie na początku, kiedy nie będzie jeszcze wystarczających ilości dawek szczepionki – zaznaczył minister. Dlatego należy niektórym grupom dać pierwszeństwo przy szczepieniach. „To również oznacza wyraźne powiedzenie innym grupom: To jeszcze nie wasza kolejka…”- kontynuował Spahn, zaznaczając, że szczepienia trzeba będzie na początku przeprowadzać w ośrodkach szczepień.

Ustalanie priorytetów

Przewodniczący Stałej Komisji ds. Szczepień Instytutu Roberta Kocha (Stiko) Thomas Mertens powiedział, że obecnie intensywnie pracuje się nad ustaleniem priorytetów, we współpracy z Niemiecką Radą Etyki i Narodową Akademią Nauk Leopoldina.

Wyjaśnił on, ze w szczególności aspekty etyczne odgrywają ważną rolę w akceptacji szczepień w społeczeństwie. „Wszelkie zalecenia dotyczące ustalania priorytetów muszą być uzasadnione medycznie i epidemiologicznie, muszą być uczciwe i możliwe do wdrożenia”, a można to zagwarantować tylko w ośrodkach szczepień.

Z jego punktu widzenia nie do pomyślenia jest pozostawienie decyzji o szczepieniu lekarzowi rodzinnemu i obarczenie go odpowiedzialnością za przestrzeganie ustalonych priorytetów. Mertens podkreślił, że istotne jest, aby decyzja dotycząca ustalenia priorytetów była przejrzysta, zrozumiała i zaakceptowana przez wszystkich.

