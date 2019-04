Niemcy: Nasila się antysemityzm w Berlinie

W ubiegłym roku w Berlinie odnotowano 1083 antysemickie ekscesy, co oznacza wzrost o 14 procent w porównaniu z sytuacją z roku 2017, o czym poinformowało dziś (17.04.2019) Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS) z siedzibą w stolicy Niemiec, podczas prezentacji dorocznego raportu w tej sprawie.

"Coraz bardziej otwarty i brutalny charakter"

Kierownik projektu badań nad antysemityzmem w RIAS Benjamin Steinitz powiedział, że przejawy antysemityzmu przybierają coraz bardziej otwarty i brutalny charakter. Szczególny niepokój budzi wyraźny wzrost ekscesów stwarzających poważne zagrożenie dla ich ofiar. Liczba antysemickich ataków zwiększyła się o 155 procent - z 18 w roku 2017 do 46 w roku 2018. Liczba gróźb wzrosła w tym samym okresie o 77 procent, z 26 do 46. Wskutek napaści ucierpiało 86 osób, wśród nich przynajmniej 13 dzieci i młodocianych poniżej 18 roku życia.

Berlińskie Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie odnotowało także wzrost liczby ataków werbalnych i pisemnych, antysemickiej propagandy oraz imprez o antysemickiej treści lub charakterze. Było ich łącznie 831, co oznacza wzrost o 22 procent. Najwięcej w dzielnicy Mitte (146) oraz Charlottenburg-Wilmersdorf (80).

Często atakowane są osoby wyróżniające się strojem

Antysemici coraz częściej atakują nie tylko Żydów

Benjamin Steinitz zwrócił uwagę na nasilenie się gotowości do ataków na Źydów wyróżniających się strojem i zachowaniem, krytyków antysemickich wypowiedzi oraz przeciwników politycznych. Ten rozwój sytuacji dla wielu ofiar staje się dziś chlebem powszednim, podkreślił. Jako przykłady podał mężczyznę uderzonego w twarz i zelżonego przez pseudokibiców przybyłych do Berlina na mecz piłkarski z Mönchengladbach oraz Źydówkę obrzuconą w dzielnicy Neuköln kapslami przez sprzedawcę, który dostrzegł u niej breloczek do kluczy z gwiazdą Dawida, po czym krzyczał w jej stronę wyzwiska.

Steinitz przypomniał także inne wydarzenia o antysemickim charakterze, takie jak oplucie i skopanie w kwietniu 2018 roku grupy osób udających się na demonstrację pod hasłem "Berlin nosi kipę" i wytrącenie z ręki jednemu z pasażerów berlińskiego metra żydowskiego dziennika "Jüdische Allgemeine" przez innego pasażera.

Ofiarą takich zachowań padło w 2018 roku 368 osób, o 73 procent więcej niż w roku 2017. Było wśród nich 187 Żydów. Pozostałe osoby były innej narodowości, ale zostały zaatakowane w ten czy inny sposób dlatego, że krytykowały antysemityzm albo prawicowy ekstremizm.

Pełnomocnik ds. antysemityzmu gminy żydowskiej w Berlinie Sigmount Königsberg

Antysemityzm może dopaść jego ofiary nawet w domu

Coraz więcej osób pada ofiarą antysemickich ataków o różnym charakterze w miejscu swego zamieszkania lub w jego pobliżu. Na drzwiach mieszkania żydowskiegho lokatora z dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg wymalowano swastykę. Inny, zamieszkały w dzielnicy Mitte, zauważył na swojej skrzynce pocztowej napisy z rasistowskimi obelgami. Jeszcze innemu z dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf zerwano z drzwi mieszkania izraelską flagę, którą następnie spalono na podwórku.

Bianka Klose, kierowniczka projektu "Mobilne Poradnictwo przeciwko Prawicowemu Ekstremizmowi w Berlinie", zwróciła uwagę na zmianę charakteru antysemickich ataków, które z aktów werbalnych coraz częściej przechodzą w formę bezpośredniej napaści. Dotyczy to nie tylko skrajnej prawicy, ale także sprawców wywodzących się z klasy średniej.

Pełnomocnik ds. antysemityzmu gminy żydowskiej w Berlinie Sigmount Königsberg zażądał szybszego wnoszenia powództwa przeciwko sprawcom antysemickich ekscesów. Senator Berlina ds. sprawiedliwości Dirk Behrendt z partii Zielonych przyznał, że w stolicy Niemiec antysemityzm nasila się i umacnia. Zwalczanie tego zjawiska jest, jak podkreślił, zadaniem obejmującym różne instytucje i obszary życia publicznego.

epd / jak