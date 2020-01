Niemcy: najniższa inflacja od trzech lat

Średnia inflacja w 2019 roku wyniosła w Niemczech 1,4 proc. - potwierdził Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Tym samym jest to najniższa stopa inflacji w ciągu ostatnich trzech lat.

Tańszy olej opałowy i paliwa zahamowały wzrost cen produktów konsumpcyjnych; w umiarkowanym wymiarze wzrosły także ceny żywności.

Ceny energii wzrosły łącznie o 1,4 proc., podczas gdy w 2018 wzrost ten wynosił 4,6 proc. Tyle samo wyniósł też wzrost cen żywności.

W 2018 roku średnia inflacja wynosiła 1,8 proc.

Pięciu wiodących niemieckich ekomistów tzw. "mędrców gospodarczych" spodziewa się w 2020 umiarkowanego wzrostu cen. W ich opinii stopa inflacji wyniesie w br. 1,6 proc.

Coraz więcej pieniędzy w portfelach

Dzięki stosunkowo niskiej inflacji mieszkańcy Niemiec mogą liczyć na więcej pieniędzy w portfelach. Od 2014 roku płace rosną szybciej niż ceny.

Stopa inflacji jest jednym z najważniejszych wskaźników polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. EBC dąży, do tego, by inflacja w 19 państwach eurolandu utrzymywała się poniżej 2 proc., ale powyżej 0 proc. Malejące ceny uważane są bowiem za zagrożenie dla gospodarki, ponieważ osłabiają one gotowość do inwestowania.