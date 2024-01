Niemcy. Nadciąga zima

Po długich opadach do Niemiec wraca zima. I to sroga.

Mieszkańcy Niemiec w najbliższym czasie muszą spodziewać się śniegu i mrozu. – Niezwykle łagodne warunki pogodowe, które przyniosły nam mnóstwo deszczu i doprowadziły do powodzi, wreszcie się kończą – powiedział w sobotę (6.1.24) meteorolog Christian Herold z niemieckiej służby meteorologicznej w Offenbach. Dodał, że nadciąga zima.

Temperatury w ciągu dnia nie przekroczą zera. W regionach alpejskich do poniedziałkowego poranka może spaść od 10 do 20 centymetrów śniegu, a w obszarach górskich nawet do 30 centymetrów.

Mroźne noce

Noce będą bardzo mroźne. Temperatura w niektórych miejscach spadnie do minus 15 stopni. Zdaniem Herolda po opadach śniegu zaświeci słońce.

„Podczas gdy na północy i południu leży śnieg, regiony w centrum (Niemiec) muszą przygotować się na dłuższy okres mrozu” – powiedział meteorolog. Ta sytuacja pogodowa pozostanie w dużej mierze stabilna do końca nadchodzącego tygodnia i będą towarzyszyć jej mgły.

Drezno Zdjęcie: Robert Michael/dpa/picture alliance

Sytuacja powodziowa

W ostatnich dniach kilka regionów Niemiec, w tym m.in. Dolna Saksonia, Saksonia czy Nadrenia-Palatynat, zostało dotkniętych powodziami. Poprawia się sytuacja po powodzi na Łabie w Saksonii, gdzie opady niemal całkowicie ustały. W nadchodzących dniach spodziewana jest tylko niewielka ilość opadów.

Na wodowskazie w Dreźnie zmierzono dziś rano poziom 5,68 metra. Do południa spadł o trzy centymetry. Zwykle poziom wody w Dreźnie wynosi dwa metry. Podczas powodzi stulecia w 2002 roku Łaba w Dreźnie osiągnęła poziom 9,40 metra.

W Dolnej Saksonii i Saksonii-Anhalt z kolei tysiące wałów przeciwpowodziowych nadal chronią mieszkańców przed wodą, ale i tu prognozy pogodny są optymistyczne. Od piątku w regionie tym pomagają żołnierze Bundeswehry.

(DPA/gwo)

